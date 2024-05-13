Правило "10-30-60": як запам’ятати, коли треба міняти розхідники в авто

Зі зростанням кілометражу збільшується необхідність у глибшому технічному догляді

Кожен знає, що правильна експлуатація та своєчасне технічне обслуговування забезпечують надійну роботу авто та продовжують термін служби. Але не кожен пам'ятає, коли і які вузли потребують профілактики.

Якщо ви не знаєте, що і коли міняти у своєму авто, власник магазину автозапчастин розповів про регламент, який можна назвати правилом "10-30-60". Він підкаже, які розхідники треба замінювати після певного пробігу.

Після 10 000 км пробігу

Після 10 000 км пробігу треба замінити моторну оливу, масляний фільтр, повітряний фільтр і фільтр салону. Регулярне обслуговування та заміна фільтрів допомагають утримувати двигун в чистоті, запобігають засміченню системи згоряння, підвищують продуктивність автомобіля і зменшують витрати пального.

Після 30 000 км пробігу

Після 30 000 пробігу треба замінити нікелеві свічки запалювання, гальмівну рідину і паливний фільтр. Заміна свічок допомагає забезпечити стабільний запуск двигуна, зменшуючи ризик проблем з запалюванням. Заміна гальмівної рідини важлива для ефективності гальмівної системи, що є критичним для безпеки на дорозі.

Після 60 000 км пробігу

Після 60 000 пробігу заміни потребує рідина гідропідсилювача керма, трансмісійна олива, ремені ГРМ з роликами, помпа, привідний ремінь та охолоджувальна рідина, а також ірідієві або платинові свічки. Заміна рідини гідропідсилювача керма та трансмісійної оливи сприяє збереженню робочих властивостей системи кермового управління та коробки передач.

Раніше "Телеграф" писав, чому варто замінити двірники в авто. Можливо, ви просто користуєтесь склоочисниками не за сезоном.