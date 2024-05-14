Заплатят все, даже бабушка на заднем сиденье: какое требование ПДД точно не стоит игнорировать

Ремень безопасности может спасти вашу жизнь и жизнь пассажиров

Непристегнутый ремень безопасности может стать причиной серьезных последствий как для водителя, так и для пассажиров автомобиля. К сожалению, многие люди не осознают важность этого простого, но крайне необходимого элемента безопасности на дороге.

Во многих странах, в том числе и в Украине, условия, обязывающие водителей и пассажиров пристегнуть ремни безопасности, регламентируются Правилами дорожного движения. А штрафы, которые могут грозить за нарушение этого правила, немалые.

Что угрожает за непристегнутый ремень

Украинский Кодекс об административных правонарушениях четко определяет ответственность за непристегнутые ремни безопасности. Согласно ему, административный штраф составляет от 510 до 850 гривен. Кроме того, в случае обнаружения этого нарушения, водитель может быть лишен права управления автотранспортом на срок от 1 до 3 месяцев.

А вот если вы совершите ДТП, в котором пострадает пассажир, и будет доказано, что он был в салоне не пристегнут, штраф возрастет не менее чем в 100 раз (51 000 грн и 85 000 грн соответственно). Более того, ответственность в этом случае переместится в плоскость Уголовного кодекса и может вылиться даже в арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Кого могут наказать за непристегнутый ремень

Согласно пункту 2.3. ПДД Украины, водитель обязан при движении пользоваться средствами пассивной безопасности (т.е. пристегивать ремень). Также запрещено перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Это требование часто игнорируют любители заднего сиденья.

Следовательно, ответственность за безопасность пассажиров возложена на водителя. А вот получить штраф за это нарушение могут и сам водитель, и все пассажиры авто, если они проигнорируют требования ПДД.

Разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Ранее "Телеграф" рассказывал о штрафах для пешеходов. Суммы там достаточно ощутимы.