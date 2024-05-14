От навигатора до журнала поездок: 5 приложений, которые сделают вашу жизнь за рулем проще

Смартфон – не просто устройство для звонков и сообщений, а и полезный инструмент за рулем

В мире смартфонов есть кое-что для водителей, что может сделать вождение проще и удобнее. Существуют приложения, превращающие смартфон в максимально полезный инструмент для водителей.

Эти приложения помогают экономить деньги на топливе, избегать штрафов за превышение скорости и быстро находить место для парковки. Скорее всего, некоторыми из них вы также пользуетесь.

Waze

Это уже полюбившееся водителям мобильное приложение и сервис картографии. Оно показывает информацию о дорожном движении, навигацию и имеет другие полезные функции для водителей. Основной упор в Waze делается на оперативность данных: пользователи могут сообщать о пробках, авариях, полицейских патрулях и других событиях на дороге в режиме реального времени.

Антирадар HUD Speed

Это цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Антирадар HUD Speed поддерживает режим отображения на лобовом стекле (HUD — Head-Up Display), который проецирует предупреждения прямо на стекле автомобиля, позволяя водителям сосредоточиться на дороге. Приложение обновляет свою базу данных каждую неделю, чтобы включить новые камеры и радары, а также удалять устаревшие данные.

ParkMe Parking

Приложение помогает водителям находить парковочные места в реальном времени в более 500 городах мира. Показывает цены на парковку, а также о наличии свободных мест. Некоторые версии могут зарезервировать парковочное место заранее, а также работают как навигатор, помогая добраться до места парковки.

Parkopedia Parking

Еще один мобильный "парковщик". Дает подробную информацию о парковке, включая цены, рабочие часы, доступность для инвалидов, количество свободных мест и другие параметры. Может интегрироваться с вашим навигатором для упрощения поиска и бронирования парковочных мест. Также пользователи могут оставлять отзывы о парковке.

Fuelio

Это приложение для учета затрат на топливо и техническое обслуживание авто. Оно помогает отслеживать ваши расходы на топливо, пробег, стоимость обслуживания и т.п. На основе данных GPS составляет графики и отчеты о расходе топлива, пробеге и других параметрах. Автоматически рассчитывает средний расход топлива на 100 километров. Диаграмма подскажет, когда нужна замена масла, тормозных колодок, фильтров и прочего. Также есть функция журнала поездок.

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