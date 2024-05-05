Автомеханік зі стажем назвав найнебезпечнішу несправність, через яку можна злетіти з дороги

Водії часто не звертають уваги на невеликі зміни у поведінці керма

Люфт керма – це зазор або вільний хід між кермовим колесом та механізмом керування автомобілем. Він може виникнути через знос деталей, неправильну установку або регулювання рульового пристрою. Хоча невеликий люфт вважають допустимим, занадто великий зазор нерідко призводить до суттєвих проблем.

Люфт керма знижує чутливість керування та точність реакції автомобіля на дії водія. Автомеханік у популярній соцмережі розповів про одну з причин несправності. І що це може призвести до труднощів у маневруванні та погіршенні керованості, особливо на високих швидкостях або екстремальних ситуаціях на дорозі.

Крім того, великий люфт керма може стати джерелом небажаних вібрацій та шумів під час руху, що створює додатковий дискомфорт для водія та пасажирів.

Чому виникає люфт керма

А ось причиною такого люфту може бути незначна, на перший погляд, поломка. Але якщо її вчасно не усунути, сумні наслідки не за горами. Отже, передусім перевірте кріплення кермового валу. Болт кріплення має бути надійно затягнутим. Якщо він відкрутиться і випаде під час руху, телескопічний кермовий вал поступово опуститься, і кермо втратить зв’язок із колесами.

Якщо трагедії в цьому випадку і вдасться уникнути, то ситуація призведе до зносу інших деталей підвіски та кермового управління, таких як кермові тяги та шарніри, що може спричинити додаткові витрати на ремонт та обслуговування автомобіля.

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