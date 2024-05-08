Чтобы заправка не влетала в копеечку: пять полезных привычек для экономного вождения

Экономное вождение также делает поездки более безопасными

При постоянных скачках цен на горючее и увеличивающихся расходов на содержание автомобиля, все ищут способы сэкономить на авто. Но пересаживаться на городской транспорт совсем не обязательно.

Достаточно освоить несколько правил экономного вождения, которые не только позволя уменьшить расходы на бензин, но также продлят работоспособность автомобиля. Вот пять простых советов, которые помогут водить экономно.

Найдите самый дешевый бензин рядом с вами

Постоянно отслеживайте цены на горючее в вашем районе. Планируйте свои поездки таким образом, чтобы вы могли заправиться по низкими ценами. Даже небольшая разница в цене за литр может сэкономить вам значительную сумму уже за месяц, если вы ездите регулярно.

Двигайтесь медленно и последовательно

Резкое ускорение и резкое торможение увеличивают расход топлива. Попробуйте разгоняться плавно и тормозить заранее, чтобы избежать резких маневров. Поддерживайте постоянную скорость в пределах движения потока авто. Это особенно действенный способ сэкономить при поездках на дальние расстояния.

Держите шины всегда накаченными

Недостаточное давление в шинах увеличивает сопротивление качению и, следовательно, расход топлива. Проверяйте давление в шинах регулярно, особенно перед дальними поездками. Правильный уровень давления – простой способ сэкономить на бензине и продлить срок службы ваших шин.

Не ездите с пустым или слишком полным бензобаком

Поездки "на горящей лампочке" заставят вас заправляться на первой доступной заправке, где цены могут быть выше. С другой стороны, возить с собой лишний бензин тоже не выгодно – так увеличивается расход из-за лишнего веса. Планируйте поездки, чтобы заправляться там, где бензин стоит дешевле, но не рискуй те ехать "на парах".

Избегайте пробок

Пробки не только пожирают время, но и увеличивают расход горючего. Планируйте свои маршруты таким образом, чтобы избегать заторов и часов пик. Используйте GPS или мобильные приложения для маршрутизации, чтобы выбрать наиболее эффективный путь до вашего пункта назначения и минимизировать время, проведенное в пробках.

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