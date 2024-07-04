До 850 грн штрафа или исправительные работы: какие существуют самые жесткие наказания для велосипедистов

Какие основные правила должны знать велосипедисты и какие последствия ожидают нарушителей

Летом на улицах городов появляется все больше велосипедистов. Однако важно помнить, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения и должны соблюдать правила дорожного движения.

Пренебрежение этими правилами может привести не только к опасным ситуациям, но и к штрафам. А это также отрицательно сказывается на репутации всех велосипедистов как участников дорожного движения.

Основные правила для велосипедистов

Велосипедист должен двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по обочине дороги. Пересекать проезжую часть следует только на пешеходных переходах, ведя велосипед рядом.

В темное время суток необходимо использовать светоотражатели и фонари. Это сделает вас очень заметными на дороге.

Правило часто спасающее жизнь – не пользоваться мобильным телефоном во время движения. Также следует помнить, что велосипед – это индивидуальный вид транспорта. На нем запрещено перевозить пассажиров кроме детей до 7 лет на специально оборудованном сиденье.

Штрафы за нарушение ПДД

За нарушение правил дорожного движения велосипедистам грозят такие же штрафы, как и другим участникам дорожного движения. Эти суммы достаточно существенны:

• 340 грн — общее нарушение правил велосипедистами,

• 680 грн — управление велосипедом в нетрезвом состоянии,

• 850 грн или общественные работы на 20-40 часов — создание аварийной ситуации,

• 850 грн — повторное нарушение ПДД велосипедистом.

Соблюдение этих правил будет способствовать безопасности всех участников дорожного движения и поможет избежать штрафов. Не забывайте также использовать защитный шлем и другое защитное снаряжение.

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