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Литр — не значит килограмм: почему разные виды бензина имеют разный вес и почему это нужно знать водителю

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Заправка авто на АЗС
Заправка авто на АЗС. Фото freepik.com

Эти знания понадобятся каждому

Когда речь заходит о бензине, большинство водителей оперирует понятиями объема — литрами. Однако мало кто задумывается о весе горючего, которое заливает в бак своего автомобиля.

А зря ведь понимание разницы в весе разных видов бензина может существенно повлиять на эксплуатацию автомобиля и даже помочь сэкономить. "Телеграф" решил разобраться, почему литр бензина — это не всегда один и тот же килограмм, и почему эта информация может быть полезна каждому водителю.

Литр – не килограмм

Различные виды бензина имеют разный вес, и это связано с несколькими факторами. Прежде всего, это зависит от марки горючего. К примеру, средний вес одного литра бензина А-95 составляет 750 граммов, тогда как литр А-98 весит уже 780 граммов. Бензин марки А-92 легче – его литр весит примерно 735 граммов.

Эта разница в весе объясняется разным химическим составом топлива. Бензин с более высоким октановым числом содержит больше тяжелых углеводородов, что и увеличивает его вес. Кроме того, на вес бензина влияют различные присадки и добавки, улучшающие его качество.

Важно понимать, что вес бензина может варьироваться в зависимости от температуры. При повышении температуры бензин расширяется, становясь менее плотным и более легким. И наоборот, при низких температурах он становится более плотным и тяжелым. Поэтому, заправляясь в холодную погоду, вы фактически получаете чуть больше горючего за ту же цену.

Знание о весе бензина может быть полезным по нескольким причинам. Во-первых, это помогает более точно рассчитать расход топлива и оптимизировать маршруты. Во-вторых, многие бортовые компьютеры рассчитывают расход топлива именно на основе веса, а не объема. В третьих, более плотное горючее может влиять на мощность двигателя, особенно на спортивных автомобилях.

Интересно, что при пересчете на большие объемы разница становится еще более заметной. Например, в одной тонне бензина А-92 содержится примерно 1351 литр, тогда как тонна более тяжелого горючего будет занимать меньший объем.

Для практического применения этих знаний следует помнить, что литр не всегда равен килограмму, когда речь идет о бензине. К примеру, литр воды весит ровно 1 килограмм, но литр бензина будет легче. Это особенно важно учитывать при долгих поездках или при расчете грузоподъемности автомобиля.

Понимание разницы в весе разных видов бензина – это еще один инструмент в руках опытного водителя, позволяющий более эффективно управлять расходами и эксплуатацией автомобиля. Хотя эти отличия могут казаться незначительными, в долгосрочной перспективе они могут оказать заметное влияние на ваш бюджет и эксплуатационные характеристики автомобиля.

Ранее "Телеграф" писал о топ-10 авто с самым низким расходом топлива. Все они оборудованы дизельными двигателями.

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