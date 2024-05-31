Бензин по 60, а газ под вопросом: в Раде согласовали акцизы на горючее

Украинских автомобилистов таки ожидает серьезное подорожание горючего уже в июле

Комитет Верховной Рады поддержал увеличение акцизов на горючее. Теперь Минфин в трехдневный срок должен доработать проект закона о повышении акцизов по сжиженному газу. Его стоимость до сих пор вызывает большие вопросы.

Ведь как отметил нардеп Железняк, "Минфин не знает, как так произошло, что в последний момент решили резко увеличить поднятие акцизов на газ. Там очень значительное повышение". То есть, вместо 70 евро по директиве он будет стоить 277 евро за 1000 литров.

Следовательно, если Рада окончательно примет законопроект, в течение четырехлетнего периода будет происходить постепенное повышение акцизных сборов на горючее. Первым шагом в этом направлении станет увеличение акцизов во второй половине этого года. Согласно графику планируемых изменений, к 2028 году акцизный налог на бензин вырастет с 213,5 до 359 евро за тысячу литров, что составляет повышение в 1,7 раза. Наибольшее удорожание ожидается для акциза на дизельное топливо — со 139 до 330 евро за тысячу литров. При курсе евро на уровне нынешнего, цена бензина вырастет примерно на 7 гривен, а дизельного горючего — почти на 10 гривен.

Акцизный сбор на автомобильный газ в первой реакции законопроекта должен был подорожать почти неощутимо — с 59 до 70 евро за тысячу литров. Однако в текущей реакции задекларирована цифра почти в 280 евро. Если она останется неизменной, автогаз в Украине станет самым дорогим в Европе. Ранее эксперты уже давали неутешительные прогнозы по этому поводу.

Но такая новость не стала большой неожиданностью. На днях "Телеграф" уже писал, что удорожание горючего неизбежно. Соответствующее решение Кабмин готовил в понедельник.