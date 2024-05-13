Как на "автомате" экономить по 100 литров бензина в год: эта хитрость поможет обмануть электронику

Маленькая тайна, о которой не все знают, сохранит копеечку

Это кажется нереальным, но автоматическая трансмиссия может быть не только проще в управлении и удобнее, но и существенно уменьшать расход топлива во время езды. Если правильно воспользоваться этой маленькой хитростью, поездки станут еще приятнее.

По простым подсчетам, эффективное использование автоматической коробки поможет сэкономить до 0,5 литра горючего на каждые 100 километров путешествия. Так через год может набежать до 100 литров – экономия уже ощутима.

Как заставить автоматическую коробку передач потреблять меньше горючего

Всем известно, что на более высокой передаче двигатель всегда нуждается в меньшем количестве горючего. При этом даже при небольшом увеличении скорости электроника автоматически переключает коробку передач на низшую передачу. Это можно предотвратить, зафиксировав высокую передачу после перевода вариатора в ручной режим. Если водитель сделал все правильно, на панели появится цифра высокой передачи вместо буквы D.

Но следует помнить, что электроника современных авто чересчур умна. В ручном режиме она все равно автоматически переключит передачу на более низкую, если обороты двигателя существенно снизятся.

Ранее "Телеграф" писал, какие ошибки убивают коробку-автомат. Казалось бы, пустяки, но из-за них можно попасть на серьезный ремонт.