Нанопленка не поможет: в Украине начали штрафовать за сокрытие номеров от камер автофиксации

Такие способы незаконны, хоть и действенны

Украинцы часто пользуются лайфхаками, которые сделают так, чтобы номерные знаки не могли зафиксировать камеры автоматической фиксации. Например, покупают в Китае специальные рамки, крепящиеся сверху номерного знака, и делают невозможным его прочтение с определенного ракурса. Или клеят специальную нанопленку, которая действует днем и ночью, и делает весь номерной знак белым. Без фотоаппарата заметить нанесение такой пленки невозможно, хотя днем она и не дает 100% защиты от камер.

Способы достаточно действенны и позволяют избежать штрафа, например, за превышение скорости или проезд на красный сигнал светофора. И, конечно, незаконен. Если ваш номерной знак нельзя прочесть с расстояния 20 метров, то это наказывается штрафом в размере 1190 грн.

В Украине начали ловить водителей, которые клеят нанопленку на авто

В Украине сотрудники патрульной полиции начали наказывать водителей, пользующихся незаконными методами сокрытия номерных знаков камер автоматической фиксации. В частности, недавно несколько нарушителей было обнаружено в Тернополе. На одного из них вынесено постановление по части 1 статьи 121-3, то есть за вождение автомобиля с номерным знаком, не отвечающим требованиям. А киберполиция регулярно выявляет таких "специалистов", занимающихся созданием и продажей этих нанопленок.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине предлагают ввести штрафные баллы для водителей. Накопив определенное количество, избавишься от водительского удостоверения.