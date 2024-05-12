Не делайте этого, чтобы не иметь проблем: что грозит за езду по тротуарам и пешеходным дорожкам

В Украине предусмотрены четкие правила и существенные штрафы за проезд по тротуарам

Езда по тротуарам — одна из самых опасных и противоречивых практик среди водителей. Она становится причиной многочисленных конфликтов между водителями, пешеходами и правоохранительными органами.

Итак, пункт 11.13 ПДД регулирует езду по тротуарам и пешеходным дорожкам. Согласно этому положению, водителям запрещено двигаться по тротуарам и дорожкам на автомобилях, поскольку это создает прямую опасность для пешеходов, которые передвигаются по этим участкам улицы.

Какое наказание предусмотрено за езду по тротуару

За нарушение ПДД, которым является проезд по тротуару и пешеходным дорожкам, предусмотрена административная ответственность. Статья ст. 122 ч. 7 КУоАП говорит, что штраф может составлять от 340 до 510 грн. Однако вас не всегда имеют право штрафовать.

Когда и кому можно ездить по тротуару

Тот же пункт разрешает проезд по тротуару на авто, если ві живете в окрестных домах, при условии отсутствия другого доступа к этой зоне. Также разрешено движение по тротуарам автомобилям со специальным знаком "Инвалид", но только если водитель имеет соответствующее удостоверение. В этом случае скорость движения транспортного средства по тротуару не должна превышать 20 км/ч.

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