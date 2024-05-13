Незаконно штрафуют почти всех: один из самых "любимых" штрафов полиции можно обжаловать

Когда вас могут оштрафовать за отсутствие аптечки

Полицейские часто нередко прибегают к манипуляциям, останавливая авто для проверки. Следовательно, водителям в Украине следует знать не только свои обязанности, но и права и некоторые аспекты Кодекса об административных правонарушениях.

Правила дорожного движения в Украине обязывают водителей иметь укомплектованную аптечку в машине. Полиция часто проверяет ее наличие и если аптечки нет, выписывает штраф. Однако такая практика не всегда законна.

Могут ли штрафовать за отсутствие аптечки

Согласно пункту 31.4.7 "е" ПДД, каждый автомобиль должен быть оснащен медицинской аптечкой. Однако в Кодексе Украины об административных правонарушениях прямо не указана ответственность за отсутствие аптечки в автомобиле. Полицейские обычно штрафуют водителей как за эксплуатацию транспорта с техническими неисправностями. А это минус 340 грн из вашего кармана, и такие штрафы несправедливы.

Отсутствие аптечки у водителя нельзя считать технической неисправностью, поскольку существует четкий список таких проблем. Однако водителя можно привлечь к административной ответственности по статье 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть как за "другие нарушения ПДД", но наказание предусматривает только предупреждение.

В то же время, согласно части 2 статьи 121 этого же Кодекса, водители автотранспортных средств, осуществляющих пассажироперевозки, могут быть оштрафованы на 680 гривен за отсутствие аптечки. Итак, если вы, например, используете авто как такси, наличие аптечки обязательно.

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