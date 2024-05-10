Вы получите штраф за эту невинную привычку за рулем: за что придется заплатить 510 грн

Для разговоров по телефону за рулем существуют специальные устройства

Безопасность на дороге – это не просто закон, это проявление внимания и уважения к жизни себя и других. Одно из самых распространенных нарушений, создающих аварийные ситуации, – это использование мобильного телефона во время вождения.

Патрульная полиция напоминает всем садящимся за руль автомобиля: для общения есть безопасные альтернативы, такие как гарнитуры или мультимедийные системы. Это позволяет оставаться сконцентрированным на дороге, избегать опасности отвлечения внимания.

Сколько придется заплатить за телефон за рулем

Согласно Правилам дорожного движения Украины, пользоваться телефоном в руках во время вождения запрещено. Нарушение этого требования имеет свои последствия, включая административные санкции и штрафы.

Кодекса Украины об административных правонарушениях говорит, что за это грозят минимум штрафы:

разговор с телефоном в руке – 510 гривен (постановление выносят сразу)

(постановление выносят сразу) создание аварийной ситуации — штраф 1445 гривен или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев (в судебном порядке).

Однако самое важное – это не штрафы, а ваша и чужая жизнь. Не рискуйте безопасностью себя и других, водите ответственно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на сколько и за что могут оштрафовать пешеходов. Суммы оказались достаточно значительными.