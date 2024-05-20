Все взлетит в воздух: 5 вещей, которые никогда нельзя оставлять в авто

Эти вещи могут привести к пожару и даже взрыву

Лето приносит с собой не только солнечные дни и возможность отправиться в путешествие, но и некоторые опасности для водителей. Некоторые вещи, оставленные в автомобиле, могут вызвать серьезные проблемы. К примеру, взрывы.

Рассмотрим, что никогда не стоит оставлять в автомобиле, особенно в жаркий сезон. Это привычные для всех водителей и пассажиров вещи.

Повербанк

Современный водитель часто имеет при себе павербанк, чтобы всегда быть на связи. Но, оставленное в машине на солнце, это устройство может превратиться в опасную бомбу. Высокая температура приводит к перегреву батареи, что может привести к ее взрыву.

Зажигалка

Обычная зажигалка может стать источником большой опасности летом. Из-за высокой температуры газ внутри расширяется, и зажигалка может взорваться. Это может произойти даже в закрытом авто, оставленном под прямыми солнечными лучами.

Духи

Многие держат духи в авто, чтобы всегда иметь возможность освежиться. Однако следует помнить, что флакон с духами под действием высокой температуры может взорваться. Это не только повредит салон автомобиля, но и может повлечь за собой пожар.

Бутылка с водой

Кажется, обычная бутылка с водой не может причинить вреда. Однако, оставленная на центральной консоли, она может сыграть злую шутку. Прямой солнечный свет, пройдя сквозь прозрачную воду, преломляется и может привести к возгоранию обшивки.

Упакованные снеки (чипсы)

Чипсы и другие упакованные снеки, оставленные в автомобиле, не только быстро испортятся под воздействием высокой температуры, но и могут стать потенциально опасными. Пакет с чипсами под давлением тепла может лопнуть. В жарких условиях воздух внутри пакета расширяется, что создает повышенное давление на упаковку. Если температура слишком высока, это может привести к тому, что пакет лопнет. Это не только запачкает салон автомобиля, но и может испугать водителя или пассажиров во время вождения.

Также не стоит оставлять в жару разнообразные аэрозоли и различные электронные устройства. К примеру, планшеты, смартфоны и прочее.

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