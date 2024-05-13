Специалисты сравнили 3 самых популярных электрокара современности: Tesla проиграла по всем характеристикам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Абсолютным лидером оказался электрокар Xiaomi SU7
На мировых рынках есть несколько популярнейших электрокаров. Это Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3 и другие. И между поклонниками этих моделей закономерно всегда ведутся дискуссии, какой же электромобиль лучше?
Специалисты попытались ответить на этот вопрос и определили, какой автомобиль на электротяге имеет лучшие технические характеристики. Об этом пишет Carandbike.
Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3: у которого электрокара лучшие характеристики
Начнём с размеров. Самым компактным из этого трио является Tesla Model 3, хотя BYD Seal является самым узким. Самым большим и длинным является Xiaomi SU7. Также у него самая большая колесная база – 3000 мм.
Что касается дизайна, то здесь все очень похоже. Автомобили имеют плавные линии и профили.
Теперь перейдем к аккумуляторам. Самый широкий выбор вариантов предлагает Xiaomi SU7 – от 73,6 кВтч до 101 кВтч. Xiaomi также является самым мощным из всех трех электрокаров с совокупной мощностью 495 кВт и 838 Нм крутящего момента. Машина может разгоняться с нуля до сотни за 2,78 секунды. По этим характеристикам Tesla занимает второе место, ведь Model 3 имеет мощность 461 кВт и 741 Нм крутящего момента. Она разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,04 секунды.
Наименее мощным седаном этой тройки является BYD, который развивает комбинированную мощность 390 кВт и 640 Нм. До сотни он дотягивает всего за 3,8 секунды.
Если учитывать запас хода, то здесь лидирует Xiaomi SU7. Его топовая версия предлагает 830 км на одном заряде, BYD – до 650 км, а Tesla предлагает наименьший запас хода – 628 км.
Ранее "Телеграф" писал, что новый Avatr 07 вышел в 2 версиях — чисто электрической и гибридной. Автомобиль создан совместным предприятием Changan, CATL и Huawei.