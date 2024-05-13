Специалисты сравнили 3 самых популярных электрокара современности: Tesla проиграла по всем характеристикам

Абсолютным лидером оказался электрокар Xiaomi SU7

На мировых рынках есть несколько популярнейших электрокаров. Это Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3 и другие. И между поклонниками этих моделей закономерно всегда ведутся дискуссии, какой же электромобиль лучше?

Специалисты попытались ответить на этот вопрос и определили, какой автомобиль на электротяге имеет лучшие технические характеристики. Об этом пишет Carandbike.

Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3: у которого электрокара лучшие характеристики

Начнём с размеров. Самым компактным из этого трио является Tesla Model 3, хотя BYD Seal является самым узким. Самым большим и длинным является Xiaomi SU7. Также у него самая большая колесная база – 3000 мм.

Размеры электрокаров Xiaomi SU7, BYD Seal, Tesla Model 3

Что касается дизайна, то здесь все очень похоже. Автомобили имеют плавные линии и профили.

Теперь перейдем к аккумуляторам. Самый широкий выбор вариантов предлагает Xiaomi SU7 – от 73,6 кВтч до 101 кВтч. Xiaomi также является самым мощным из всех трех электрокаров с совокупной мощностью 495 кВт и 838 Нм крутящего момента. Машина может разгоняться с нуля до сотни за 2,78 секунды. По этим характеристикам Tesla занимает второе место, ведь Model 3 имеет мощность 461 кВт и 741 Нм крутящего момента. Она разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,04 секунды.

Наименее мощным седаном этой тройки является BYD, который развивает комбинированную мощность 390 кВт и 640 Нм. До сотни он дотягивает всего за 3,8 секунды.

Если учитывать запас хода, то здесь лидирует Xiaomi SU7. Его топовая версия предлагает 830 км на одном заряде, BYD – до 650 км, а Tesla предлагает наименьший запас хода – 628 км.

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