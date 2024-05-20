Зачем у некоторых авто второй заправочный бак: что такое AdBlue и всем ли он нужен

Что это за жидкость и почему она так важна

В современном мире вопросы экологии и уменьшения вредных выбросов становятся все более актуальными. Одно из средств, помогающих дизельным автомобилям соответствовать жестким экологическим стандартам, – это AdBlue.

AdBlue важна для современных дизельных автомобилей, она позволяет значительно снизить уровень вредных выбросов. Бак для AdBlue выглядит как отдельный резервуар, обычно располагающийся рядом с топливным баком или под капотом автомобиля. Он имеет специальную крышку часто синего цвета, что отличает его от крышки топливного бака.

Что такое AdBlue

AdBlue – это раствор высокочистой мочевины в воде (32,5% мочевины и 67,5% воды), используемый в дизельных двигателях, оснащенных системой селективного каталитического восстановления (SCR). Эта система способствует превращению вредных оксидов азота (NOx), содержащихся в выхлопных газах, в безопасные для окружающей среды азот и воду.

Как работает AdBlue

Когда AdBlue впрыскивается в выхлопную систему дизельного автомобиля, он вступает в реакцию с выхлопными газами. В присутствии катализатора раствор превращает оксиды азота в безопасный азот и воду. Этот процесс значительно снижает уровень вредных выбросов, что делает выхлопные газы менее вредными для окружающей среды.

Как использовать AdBlue

AdBlue заливается в специальный резервуар, который обычно находится рядом с топливным баком или под капотом автомобиля. Уровень AdBlue нужно регулярно проверять и пополнять, ведь его отсутствие может привести к понижению производительности автомобиля и даже к его остановке.

AdBlue можно приобрести на автозаправочных станциях, автомагазинах или заказать онлайн. Важно использовать только качественный продукт, чтобы избежать проблем с системой SCR.

Ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли доливать дизельную смазку в бензиновый двигатель. Здесь следует помнить, что бензиновые и дизельные масла отличаются по ряду параметров.