Вы даже не знали, что можете получить штраф за это: чем грозит отсутствие брызговиков

Если на машине с завода стоят брызговики, снять или потерять их нельзя

У большинства машин с конвейера есть брызговики, причем, как правило, на всех четырех колесах. Брызговики – это устройства внутри колёсных арок или на задней части передних и задних бамперов. Их главная цель – защитить кузов автомобиля от попадания грязи, камней и воды, которые могут быть выброшены колесами во время движения.

Они также помогают предотвратить повреждения кузова от соли и других химических веществ, используемых на дорогах в зимнее время для борьбы со снегом и льдом. И именно зимой они чаще всего ломаются и отваливаются. В то же время, ПДД однозначно относят брызговик к подпункту "Прочие элементы конструкции". Т.е. его использование четко регламентировано в Правилах.

Какие последствия влечет отсутствие брызговика?

Если автомобиль по заводской комплектации должен быть снабжен брызговиками, но они отсутствуют, это нарушение подпадает под статью 31.4.7 пункта "е" Правил. Это означает, что эксплуатация такого автомобиля запрещена.

Наказание за утерю брызговика выглядит внушительно: предусмотрен штраф в размере 340 гривен. А при повторном нарушении в течение года водителя могут лишить прав на срок от трех до шести месяцев или выписать административный арест на 5-10 суток (согласно статьям 121 часть 1 и часть 4 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Так что если от вашего крылоуловителя остались только жалкие огрызки, все равно лучше их не снимать. А оставленные зимой на обочинах нужно как можно быстрее заменить.

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