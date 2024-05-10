Benzina и Nafta: чем заправлять авто в Европе и какие особенности стоит учитывать

Перед поездкой лучше узнать, где и как заправляться, чтобы не оказаться в затруднительном положении

Чем отличаются европейские АЗС от украинских? Зная некоторые нюансы заранее, вы сможете сделать вашу поездку более комфортной.

Начнем с того, что украинские заправки в целом аналогичны европейским, но существуют особенности в выборе горючего и работе самих станций, и вот о них важно знать.

Где искать заправки

В Европе заправки чаще всего находятся вдоль трасс. А на указателях обозначено расстояние до них. Но вот в городе поиск АЗС может стать настоящим испытанием из-за их нестандартного расположения. Встретить их можно в самых неожиданных местах: в жилых кварталах, под землей в паркингах или даже внутри зданий супермаркетов.

Как работают АЗС в Европе

Здесь важно помнить, что далеко не каждая заправка в Европе доступна круглосуточно, особенно в ночное время. А некоторые также не работают в выходные и праздники.

Как найти нужное горючее в Европе

Если с бензином все просто – он обозначается октановым числом, т.е. 95, 98, 100 либо маркировкой "Super" (для 95), "Super+" и вариации (для 98), то с дизелем вас ждет сюрприз.

В зависимости от страны в бак придется заливать DISEL, DIEZEL, GASOLEO, GAZOLE, MOTORINU и даже NAFTU. Автогаз встречается редко и обозначатся как LPG.

Как заправить бак на европейской АЗС

На европейских АЗС практически нет заправщиков. Т.е. обслуживать себя придется самому. А теперь порядок действий.

Сначала вы вставляете пистолет, заливаете горючее по счетчику и только потом идете за него платить. Вот такое доверия в первый раз может очень удивить. Существуют также автоматические заправки. Там оплата производится только банковской картой по инструкции в автомате.

Важный нюанс

Конструкция заправочных пистолетов в Европе иногда отличится, особенно это касается машин с ГБО. Поэтому крайне желательно иметь собственный переходник.

Ранее "Телеграф" писал, в Украине снизились цены на горючее. Хорошая новость, но не для всех.