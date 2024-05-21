"Зеленая карта" в Украине снова подорожала: сколько теперь стоит страховка

Водители в очередной раз столкнулись с неожиданным повышением стоимости полисов

С 20 мая 2024 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) повысило тарифы на полисы "Зеленая карта" на 3,2%. Это подорожание коснется всех типов транспортных средств.

"Зеленая карта" — это международный страховой полис, который обязателен для водителей, путешествующих на автомобиле в пределах стран-участниц этой системы. На данный момент полис действует в 45 странах, включая большинство европейских стран, а также Турцию, Иран, Израиль и Марокко.

Теперь для легковых автомобилей стоимость 15-дневного полиса возрастет до 1,156 тыс. грн, месячного – до 1,841 тыс. грн, полугодового – до 9,636 тыс. грн, а годового – до 12,849 тыс. грн. Соответственно, подорожают страховки для автобусов и грузовиков.

Предыдущее изменение тарифов на полисы "Зеленая карта" для легковушек произошло 15 марта 2024 года. Тогда стоимость 15-дневных полисов увеличилась на 11,8%, а годовых — сразу на 41,9%.

МТСБУ подчеркивает, что изменение стоимости связано с необходимостью адаптации к инфляционным процессам и изменениями в экономике. Эти меры призваны поддержать стабильность страхового рынка и обеспечить надежное покрытие для всех участников дорожного движения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как узнать, действительна ли страховка авто по номеру. Это можно сделать на сайте Моторно-транспортного страхового бюро.