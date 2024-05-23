Хлам, коряги и скрученный в 2 раза пробег: автоблогер показал, как незаметно обманывают перекупы авто

Перекупщики способны на самые удивительные способы сокрытия реальной истории авто

На авторынках онлайн или онлайн часто можно встретить автомобили, владельцы которых, скажем так, не очень честные люди. Они скрывают следы ДТП, серьезные проблемы в автомобиле и даже скручивают пробег.

Но некоторые из них (чаще всего это перекупы) знают такие хитрые методы обмана, что обычный покупатель ни за что не догадается, что этот автомобиль совсем не такой, как ему подают. О необычном методе мошенничества рассказывают в youtube канале MAX_AUTO.

Как мошенник пытался обмануть опытных автоподборщиков

Произошел этот случай при поиске авто. Клиент заказал Opel Insignia, который автоподборщики долго не могли найти. И тут в один момент появляется на площадке по продаже авто Opel Insignia в отличном виде с небольшим пробегом. И здесь начинается самое интересное.

Как выглядит авто

Автомобиль 2014 года и стоит немалых денег. Поэтому ребята сами решили увидеть авто, невзирая на то, что владелец на видео записывал якобы толщину лакокрасочного покрытия авто. Но делал он это как-нибудь, и это сразу видно. Еще одно – что настораживает, так это то, что на фото авто представлено без государственных номеров.

В объявлении написано, что авто в идеальном состоянии как по кузову, так и технически. Однако автоподборщики обнаружили, что машина не просто крашена, но и шпаклевана. У нее снимали дверь (это видно невооруженным глазом), а салон — в худшем состоянии, чем должно быть на такой пробег. Под капотом тоже не все идеально — течет масло, есть утечки в системе кондиционирования, а также видно, что в систему вмешивались, то есть ремонтировали.

Как владелец авто описывал

Но вишенка на торте – это неправильный VIN-код машины. Владелец отметил совсем не тот код, который есть на самом деле, и не тот, который он публиковал в объявлении. Вероятно, он определенное время искал в реестре VIN-кодов аналогичную модель в том же цвете, чтобы представить ее за свой автомобиль.

Впоследствии выяснилось, что этот автомобиль был пригнан в Украину в 2017 году, и тогда он проехал 190 тысяч километров. В 2021 году машина сменила владельца, и тогда у нее был пробег 225 тысяч километров. В 2022 году авто еще раз сменило владельца, и здесь уже был пробег 238 тысяч километров. Поэтому пробег у него крученый минимум на 65 тысяч километров. Больше смотрите видео.

Ранее "Телеграф" писал об автомобилях за 8 тысяч долларов, которые можно приобрести на автобазаре в Луцке. В подборке представлены хорошие модели авто.