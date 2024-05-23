Хлам, корчі і скручений у 2 рази пробіг: автоблогер показав, як непомітно дурять перекупи авто

Перекупники здатні на найдивніші способи приховування реальної історії авто

На авторинках офлайн чи онлайн часто можна зустріти автомобілі, власники яких, скажімо так, не дуже чесні люди. Вони приховують сліди ДТП, серйозні проблеми в автомобілі і навіть скручують пробіг.

Та деякі з них (найчастіше це перекупи) знають такі хитрі методи обману, що звичайний покупець нізащо не здогадається, що це авто зовсім не таке, як йому подають. Про незвичайний метод шахрайства розповідають в youtube-каналі MAX_AUTO.

Як шахрай намагався обманути досвідчених автопідбірників

Стався цей випадок під час пошуку авто. Клієнт замовив Opel Insignia, який автопідбірники довго не могли знайти. І тут в один момент з’являється на майданчику з продажу авто Opel Insignia у чудовому вигляді з невеликим пробігом. І тут починається найцікавіше.

Як виглядає авто

Автомобіль 2014 року і коштує немалих грошей. Тому хлопці самі вирішили побачити авто, незважаючи на те, що власник на відео записував нібито товщину лакофарбового покриття авто. Але робив він це абияк, і це одразу видно. Ще одне — що насторожує, так це те, що на фото авто представлене без державних номерів.

В оголошенні написано, що авто в ідеальному стані як по кузову, так і технічно. Проте автопідбірники виявили, що машина не просто фарбована, але й шпакльована. У неї знімали двері (це видно неозброєним оком), а салон — у гіршому стані, ніж має бути на такий пробіг. Під капотом теж не все ідеально — тече мастило, є витоки в системі кондиціонування, а також видно, що в систему втручались, тобто ремонтували.

Як власник авто описував

Але вишенька на торті — це неправильний VIN-код машини. Власник зазначив зовсім не той код, що є насправді, і ніж той, який він публікував в оголошенні. Ймовірно, він певний час шукав у реєстрі VIN-кодів аналогічну модель у тому ж самому кольорі, щоб представити її за свою автівку.

Згодом з’ясувалося, що цей автомобіль був пригнаний в Україну у 2017 році, і тоді вона мала пробіг 190 тисяч кілометрів. У 2021 році машина змінила власника, і тоді у неї був пробіг 225 тисяч кілометрів.У 2022 році авто ще раз змінило власника, і тут уже був пробіг 238 тисяч кілометрів. Тому пробіг у нього кручений мінімум на 65 тисяч кілометрів. Більше дивіться у відео.

Раніше "Телеграф" писав про авто за 8 тисяч доларів, які можна придбати на автобазарі у Луцьку. У підбірці представлено непогані моделі авто.