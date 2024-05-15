Как обманывают на автосервисе: новые схемы, о которых большинство не догадывается

Некоторые услуги не то что не нужны, но и вредны для вашего авто

К сожалению, не все автосервисы добросовестно выполняют свою работу. Некоторые из них прибегают к обману, чтобы получить больше денег с клиентов.

Рассказываем о новейших из них. Сейчас эти популярные методы обмана встречаются все чаще и чаще.

Замена смазки

Вместо того, что вы заказали, заливают дешевую или поддельно масло. Или добавляют присадки, которые не нужны. Часто не меняют масляный фильтр, хотя берут за него деньги.

Как избежать обмана? Покупайте масла самостоятельно и привозите его на СТО. Будьте присутствующими при замене. Также следует обращаться только к проверенному автосервису.

ЧИП-тюнинг или перепрошивка электронного блока управления без необходимости

Вас уверяют, что это значительно улучшит характеристики вашего автомобиля. Но часто лишние действия часто приводят к неисправностям или некорректной работе.

Поэтому не соглашайтесь на ЧИП-тюнинг, если у вас нет четких причин для этого. Если проблемы есть, обратитесь к проверенному специалисту, имеющему опыт в этой сфере.

Антикоррозионная обработка кузова при каждом ТО

Вас уверяют, что это необходимая процедура, которая оградит ваш автомобиль от ржавчины? На самом деле современные машины покрыты антикоррозионными веществами еще на заводе. Антикоррозионная обработка требуется только в некоторых случаях.

Не соглашайтесь на антикоррозионную обработку при каждом ТО. Обратитесь к мастеру по кузовах, если заметили повреждение лакокрасочного покрытия. Помните, что вы имеете право спрашивать о том, что делают с вашим автомобилем, требовать объяснений, а также, что главное – отказаться от ненужных услуг.

Ранее "Телеграф" писал о халатности в автосервисе, из-за которой можно взлететь в пути. Речь идет о небольшом люфте руля, который часто остается незамеченным.