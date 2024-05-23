Авто за 8 тысяч долларов, которые можно приобрести на автобазаре в Киеве: топ предложений

На автобазар в Луцк привозят сотни автомобилей

Хороший автомобиль сейчас найти очень тяжело. Особенно если ваш бюджет ограничен восемью тысячами долларов.

И если онлайн автобазар вы уже прервали, а нужного предложения не нашли, обратите внимание на авторынки. Самый большой на западной Украине, а, возможно, и по всей Украине (с точки зрения ассортимента) — Луцкий автобазар. Посмотрим, какие интересные экземпляры можно встретить здесь за 5 тысяч долларов. Видеообзор лучших предложений опубликовал Roman Harchenko на своем канале в Youtube.

Volkswagen Golf

За 7600 можно купить Volkswagen Golf 6 поколения 2010 года. Двигатель – 2,0-литровый дизельный. Автомобиль имеет кондиционер, подогрев сидений, 5-ступенчатую механику и хорошую комплектацию.

Mazda 6

Mazda 6 в универсале продается за 7900 долларов. У автомобиля есть перламутрово-белый кузов, 2-литровый бензиновый двигатель. Пробег – 167 тысяч долларов. Год выпуска — 2011.

Renault Scénic

За 6400 можно купить Renault Scénic 2009 с дизельным двигателем объемом в 1,5 литра. Интересно, что авто уже на украинской регистрации, поэтому можно хорошо сэкономить на растаможке. Салон авто впечатляет — оригинальный кожаный мультируль, бесключевой доступ, круиз-контроль, монитор и т.д.

Volvo V50

Один из самых недооцененных автомобилей. Этот универсал можно приобрести по цене 8250 долларов. Машина 2010 выпуска имеет 1,6-литровый дизельный двигатель и 164 км родного пробега.

Renault Scénic

Renault Scénic с бензиновым 1,6-литровым мотором. Он надежен и беспроблемен, а еще – на него легко ставится ГБО. Автомобиль 2010 выпуска продается за 7100 долларов. Несмотря на свой возраст, у него небольшой пробег — около 140 тысяч километров.

Volkswagen Touran

За 6950 долларов также можно приобрести Volkswagen Touran 2007 года выпуска. Объем двигателя – 1,4. Пробег авто — 255 тысяч километров. Любопытно, что машина на коробке автомат.

Ранее Телеграф также рассказывал, какие авто продаются на автобазаре в Киеве до 10 тысяч долларов. Здесь можно встретить даже Infiniti.