Что будет, если залить дизель в бензиновый генератор и наоборот: простое объяснение

Можно встретить дорогостоящий ремонт

Досадные ошибки могут случиться с каждым. Но некоторые из них могут вызвать серьезные неисправности. К примеру, если спутали бензин с дизелем или наоборот при заправке генератора.

Бензиновый генератор рассчитан на использование именно бензина, а дизельное топливо имеет совсем другие свойства. В первую очередь, эти два типа горючего воспламеняются по-разному. Дизель занимается сам, из-за высокого давления, а бензин нуждается в искре.

Что еще может произойти? Вы можете повредить двигатель генератора. Использование непредназначенного топлива может привести к сбоям в работе и даже к его отказу. Также компоненты топливной системы могут пострадать. Фильтры, насосы и форсунки не предназначены для работы с дизельным горючим и могут отказать.

Если бензин залили в дизельный генератор

А что если ошибиться, и наоборот залить бензин в дизельный генератор? Эта ситуация тоже не обещает ничего хорошего. Дизельные генераторы специально созданы для использования дизельного горючего, имеющего другие характеристики, чем бензин. Наиболее очевидная проблема — бензин не воспламенится в дизельном двигателе, поскольку он нуждается в высокой степени компрессии для зажигания. Это значит, что двигатель просто не заведется.

Но не только сам запуск может быть проблемой. Использование бензина в дизельном генераторе может повредить его систему. Фильтры и форсунки, не предназначенные для бензина, могут пострадать. Также бензин может повредить сам двигатель, поскольку он не рассчитан на такое топливо.

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