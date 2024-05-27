Вічним дебатам кінець: фахівці довели, чи дійсно потрібно заправляти паливний фільтр після заміни

Роками в інтернеті точаться дискусії, чи варто заправляти паливний фільтр перед установкою

Дебати про те, чи потрібно попередньо заправляти масляні фільтри перед установкою, точилися в Інтернеті роками, з теоріями та підтвердженнями з обох сторін. Щоб розв'язати цю проблему раз і назавжди, Lake Speed Jr. з YouTube-каналу The Motor Oil Geek провів науковий експеримент, щоб надати остаточні докази.

Speed об’єднався з експертом з динамізації Доном МакКаскіллом, щоб випробувати двигун V8 на стенді. Вони спочатку запустили двигун без масла у фільтрі, щоб побачити, як довго він працюватиме без тиску масла, а потім провели ті ж самі маніпуляції, лише з заправленим фільтром. Відповідне відео опубліковане на їхньому YouTube-каналі, пише Мotor1.

Результати експерименту

Датчик показав, що двигун працював кілька секунд повністю сухим, перш ніж тиск збільшився, оскільки насос тягнув повітря замість масла.

Потім вони знову запустили двигун після попереднього заповнення фільтра свіжим маслом. Цього разу тиск збільшився відразу, оскільки насос подавав мастило з попередньо заповненого фільтра. Цей різкий контраст довів, що відсутність попереднього заповнення фільтра залишає двигун працювати на мить без змащення взагалі.

Так, тонка залишкова масляна плівка залишається на всіх внутрішніх частинах ще з попереднього моменту роботи, та фахівці вважають, що цього недостатньо для належного змащування, особливо на таких компонентах, як підшипники штока, що знаходяться під високим навантаженням. Навіть короткочасна робота без подачі масла з фільтра призводить до непотрібного зносу.

Експеримент остаточно показав, що попередня заправка масляного фільтра має вирішальне значення, щоб запобігти роботі двигуна без змащення навіть на мить. Наукові дані твердо підтверджують, що фільтр завжди потрібно попередньо змащувати для зменшення зносу та оптимального захисту.

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