Почему обычно такси желтого цвета, а не зеленого или красного, и было ли так всегда

Оказывается, это не просто традиция

Большинство такси во многих странах мира окрашены в яркий желтый цвет. Эта традиция зародилась в конце XIX века в США. Впоследствии распространилась на многие страны мира. Но не всюду такси желтые. В некоторых странах они чёрные, бежевые и даже красные. Цвета непосредственно касаются местных традиций и правил.

"Телеграф" решил рассказать, почему обычно такси красят в желтый цвет, и каковы цветовые традиции в разных странах. Речь идет как о традициях, так и о легендах.

Желтые такси появились в конце XIX века. Согласно легенде, основатель одной из первых компаний такси в Нью-Йорке выбрал желтый цвет, потому что его любила его жена. В тот момент не запрещалось окрашивать такси в определенный цвет.

Впоследствии другой житель Нью-Йорка Джон Герц решил открыть бизнес, связанный с услугами такси. Он прочитал какое-то исследование ученых из Чикагского университета, утверждавшее, что желтый цвет — самый заметный на дороге. Поэтому он тоже выбрал этот оттенок для своих автомобилей. Правда, это исследование вызывает серьезное сомнение, ведь ученые давно доказали, что лучше люди видят зеленый цвет, а не желтый.

Словом, так желтые такси распространились по Нью-Йорку. Поэтому в 1967 году это решили узаконить и все официальные такси города стали желтыми.

С тех пор желтые такси начали распространяться и на другие страны, но до СССР традиция пришла только в 70-е годы. Перекрашивали 24-ю "Волгу", правда, она была скорее светло-салатовой, чем желтой. Ярко-лимонным такси стало около 1980 года, когда СССР готовился к Олимпиаде. Следуя международным требованиям, на авто устанавливали оранжевый плафон — его в народе называют "шашечкой".

Такси в СССР

Какого цвета современные такси в разных странах мира

Цвета такси в разных странах мира могут очень отличаться, хотя желтый остается наиболее распространенным и узнаваемым оттенком для городских автомобилей по перевозке пассажиров.

Такси в Мексике

В Соединенных Штатах, особенно в таких крупных городах как Нью-Йорк, Лас-Вегас или Чикаго, такси традиционно ярко-желтого цвета. Однако в Великобритании, в частности в Лондоне, классические кебы окрашены в черный цвет, что стало культовой визитной карточкой города.

В Мексике по улицам курсируют такси белого цвета с зелеными или розовыми акцентами, в то время как в Германии выбор пал на более сдержанный бежевый оттенок. Испания и Аргентина пошли путем сочетания черного и желтого цветов для своих такси.

Азиатские страны также демонстрируют разнообразие — такси Китая алого цвета, в Сингапуре пассажиров везут синие автомобили, а вот в Японии традиционным является белый цвет. В Таиланде улицы окрашиваются ярко-розовыми и кремовыми оттенками кебов.

На Ближнем Востоке в Турции они могут быть как желтыми, так и желто-черными, в то время как в Египте преобладают белые службы такси, что логически объясняется климатом. В Украине нет одного цвета такси. Каждая компания самостоятельно выбирает себе оттенок для своих автомобилей.

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