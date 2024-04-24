Включил русскую музыку и отказывался говорить по-украински: наглый таксист в Киеве вляпался в скандал (видео)

Водитель на замечание не реагировал

В Киеве произошла конфликтная ситуация между пассажиром и водителем такси Bolt. По словам пассажира, работник такси вел себя не согласно украинскому законодательству.

Часть такого видео попала в Интернет. В частности, в ролике, опубликованном в одном из столичных телеграмм-каналов, описывается эта конфликтная ситуация.

Конфликт с таксистом: подробности

По словам автора сообщения, водитель такси почти всю дорогу щелкал на своей мобилке, так еще и слушал русскую музыку. На замечания он реагировал также на русском языке, переходить на украинский отказывался. По просьбе пассажира говорил, что это не общественный транспорт, поэтому такие требования не действуют.

В конце поездки, когда таксист заметил, что пассажир снимает его на видео, он начал угрожать. "Тебя похитить, что ли?" – сказал он. В компании Bolt пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, что это уже не первый конфликтный случай, связанный с таксистами этой сети. Недавно пассажир такси обвинил водителя в неадекватном поведении. В частности, он говорил, что у таксиста есть нож, и он был агрессивно настроен.

Ранее "Телеграф" также писал о том, как распознать неадекватного таксиста. Есть несколько характерных признаков.