Чому зазвичай таксі жовтого кольору, а не зеленого чи червоного, і чи було так завжди

Виявляється, це не просто традиція

Більшість таксі у багатьох країнах світу забарвлені у яскравий жовтий колір. Ця традиція зародилася наприкінці 19 століття США. Згодом — поширилась на багато країн світу. Та не скрізь таксі жовті. У деяких країнах вони чорні, бежеві і навіть червоні. Кольори безпосередньо стосуються місцевих традицій та правил.

"Телеграф" вирішив розповісти, чому зазвичай таксі фарбують у жовтий колір, і якими є колірні традиції в різних країнах. Йдеться як про традиції, так і про легенди.

Жовті таксі з’явились в кінці 19 століття. Згідно з легендою, засновник однієї з перших компаній таксі в Нью-Йорку вибрав жовтий колір, бо його любила його дружина. У той момент не заборонялось фарбувати таксі в певний колір.

Згодом інший чоловік — Джон Герц — вирішив відкрити бізнес, пов’язаний з послугами таксі. Він прочитав якесь дослідження вчених з Чиказького університету, яке стверджувало, що жовтий колір — найбільш помітний на дорозі. Тому він також обрав цей відтінок для своїх автомобілів. Щоправда, це дослідження викликає серйозний сумнів, адже вчені давно довели, що найкраще люди бачать зелений колір, а не жовтий.

Словом, так жовті таксі поширились по Нью-Йорку. Тому у 1967 році це вирішили узаконити, і всі офіційні таксі міста стали жовтими.

З того часу жовті таксі почали поширюватись і на інші країни, але до СРСР традиція дійшла лиш в 70-ті роки. Перефарбовували 24-ту "Волгу", щоправда, вона була скоріш світло-салатовою, ніж жовтою. Яскраво-лимонним таксі стало близько 1980-го року, коли СРСР готувалось до Олімпіади. Слідуючи за міжнародними вимогами, на авто встановлювали також оранжевий плафон, як його в народі називають "шашечкою".

Таксі в СРСР

Якого кольору сучасні таксі в різних країнах світу

Кольори таксі в різних країнах світу можуть дуже відрізнятися, хоча жовтий залишається найбільш поширеним і впізнаваним відтінком для міських автомобілів перевезення пасажирів.

Таксі в Мексиці

У Сполучених Штатах, особливо в таких великих містах, як Нью-Йорк, Лас-Вегас чи Чикаго, таксі традиційно яскраво-жовтого кольору. Проте у Великобританії, зокрема у Лондоні, класичні кеби пофарбовані у чорний колір, що стало культовою візитівкою міста.

В Мексиці по вулицях курсують таксі білого кольору з зеленими або рожевими акцентами, у той час як в Німеччині вибір припав на більш стриманий бежевий відтінок. Іспанія та Аргентина пішли шляхом поєднання чорного та жовтого кольорів для своїх таксі.

Азійські країни також демонструють різноманітність — таксі Китаю яскраво-червоного кольору, в Сингапурі пасажирів везуть сині автомобілі, а от в Японії традиційним є білий колір. У Таїланді вулиці забарвлюються яскраво-рожевими та кремовими відтінками кебів.

На Близькому Сході у Туреччині вони можуть бути як жовтими, так і жовто-чорними, тоді як в Єгипті переважають білі служби таксі, що логічно пояснюється кліматом. В Україні немає якогось одного кольору таксі. Кожна компанія самостійно обирає собі відтінок для власних автомобілів.

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