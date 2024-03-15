Стало известно, сколько людей действительно боятся беспилотных авто: цифра вас удивит

Сегодня в мире есть беспилотные такси и автобусы, однако многие все равно боятся их

Казалось бы, эра сверхсовременных технологий, в частности летающих автомобилей или с полным автопилотом, не за горами. Однако на самом деле большинство людей опасаются этих удивительных технологий.

Это подтверждается результатами исследования ААА (Американской ассоциации автомобилистов). Согласно данным, 66% людей боятся автономных транспортных средств, пишет Motor1.

Результаты исследования

Интересно, что страх автомобилистов недавно вырос, ведь еще в 2022 году этого боялось всего 55% людей. В 2023 году 68% людей заявили, что боятся полностью автономных ТС, а в 2024-м — 66%.

Полностью доверяют автономным ТС только 9% людей, а неуверенными в них себя считают 25%. Покупателям больше нравится экстренное или автоматическое торможение, поддержка полосы движения, адаптивный круиз-контроль и другие функции безопасности.

Кроме того, исследование показывает, что водители не слишком доверяют современным средствам помощи при движении, указывая, что автоматические тормозные системы не всегда надежны. И в этом есть доля правды, ведь только одно из 40 тестовых средств успешно избежало аварии.

Несмотря на все оговорки, разработка полностью беспилотных авто все еще продолжается. Правда, General Motors Cruise столкнулся с серьезными трудностями, связанными с безопасностью. Поэтому активно работает над технологиями автономных автомобилей только Waymo от Google. Однако до полного внедрения автономных ТС еще далеко.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые создали беспроводную зарядку, позволяющую подкормить электрокар всего за 20 минут. Они смогли добиться высокой плотности мощности для беспроводного зарядного устройства для автомобилей класса SUV.