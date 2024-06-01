Как защитить салон от выгорания во время адско жаркого лета: зонтик, тенты и другие полезные лайфхаки

Также при адской жаре нужно защищать лакокрасочное покрытие авто.

Жара в разгаре, а вместе с ней возникает вопрос: как оградить салон вашего автомобиля от выгорания? Яркое солнце может быстро превратить интерьер вашего авто в тусклый и изношенный.

Вот несколько полезных лайфхаков, которые помогут сохранить свежий вид салона. Эти вещи точно пригодятся.

Зонтик для лобового стекла

Казалось бы, обычный аксессуар, но он способен кардинально изменить ситуацию. Зонтик для лобового стекла отражает солнечные лучи, снижая температуру внутри автомобиля. Это простой и эффективный способ сохранить прохладу и защитить приборную панель от выгорания.

Тенты и чехлы

Тент – универсальное средство защиты. Он не только защитит от солнца, но и пыль и дождь. Выбирайте модели с отражающим слоем, чтобы максимально снизить влияние ультрафиолета.

Отражающие экраны

В дополнение к зонту следует использовать отражающие экраны на боковые и задние окна. Они создают барьер для солнечных лучей, предотвращая нагрев салона. Такие экраны легко устанавливаются и не требуют больших затрат.

Тонирование окон

Тонировка – не только стильный аксессуар, но и действенная защита от солнца. Она снижает уровень проникающего в салон ультрафиолетового излучения, а также обеспечивает комфортную температуру. Выбирайте качественные материалы, которые не только защитят, но и будут долго служить.

Подручные средства

Если особых средств нет под рукой, можно пользоваться подручными. Например, одеяло или большое полотенце, уложенные на приборную панель или сиденье, также помогут снизить влияние солнца. Это временный, но действенный способ.

Другие советы по охлаждению салона

Не забывайте о регулярном проветривании авто. Открытая дверь или окна на несколько минут позволят вывести горячий воздух и снизить температуру внутри салона. Это особенно важно, если авто стоит под открытым небом длительное время.

Когда это возможно, старайтесь парковать авто в тени. Выбирайте места под деревьями, домами или специальными навесами. Это снизит прямое влияние солнечных лучей на автомобиль и сохранит интерьер свежим.

А как быстро охладить салон авто без кондиционера с помощью правильно открытых окон, "Телеграф" рассказывал раньше. Этот метод позволит снизить температуру внутри на несколько градусов в минуту.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать автомобильный кондиционер, чтобы не превратить автомобиль в сауну этим жарким летом.