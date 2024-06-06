Корозія металу: у яких несподіваних місцях з’являється іржа на кузові авто

Особливо вразливі для іржі зони, які, на перший погляд, здаються надійно сховані від механічних пошкоджень.

Корозія – головний ворог сталевого кузова автомобіля. Навіть найякісніший лакофарбовий шар не може повністю захистити метал від окислення при контакті з водою та киснем.

Волога проникає через мікротріщини і накопичується у важкодоступних місцях, провокуючи появу іржі. Особливо вразливі зони, які, на перший погляд, здаються надійно сховані від механічних пошкоджень. Ось найнебезпечніші пастки для вологи у вашого авто.

Накладки на капоті

Популярні серед автовласників "мухобійки" – пластикові накладки на передню кромку капота – можуть спричинити серйозну корозію. Хоча вони справді відводять легкі предмети вгору, краплі дощу безперешкодно стікають під накладку. Вода, що застоюється, не висихає годинами, проникаючи через мікротріщини в лакофарбовому покритті та викликаючи окислення металу. На деяких моделях руді плями з’являються вже через рік після встановлення "мухобійки".

Номерні рамки

Не менш небезпечні номерні рамки, під якими роками накопичується бруд, хімічні реагенти та волога. Особливо критична ситуація, коли рамка розташована на задніх дверях – корозія може призвести до утворення наскрізних дірок. Власник, який знімає машину з обліку, часто виявляє неприємний сюрприз, що потребує серйозного ремонту.

Внутрішні арки коліс

Одне з проблемних місць — внутрішня поверхня крил. Водії рідко оглядають цю зону, а дарма. Підкрилки забруднюються не лише зовні, а й зсередини через повітропроводи від бампера, якими викидається бруд і волога від дороги. Листя засмічує дренажні отвори, і волога застоюється, провокуючи корозію. Власник помічає проблему надто пізно – коли фарба вже спустилася.

Дощові стоки

Ділянки навколо дренажних каналів знизу лобового скла теж схильні до ризику. Влітку та восени туди потрапляють пил, листя та бруд, блокуючи відтік води. Рідина виплескується через краї, потрапляючи до моторного відсіку. Руді плями з’являються в місцях, що погано вентилюються, і на стиках деталей.

Підлога салону

Іржа може зароджуватися навіть усередині автомобіля – під гумовими килимками. Вода із взуття просочується до металу днища, застоюється та окислює сталь. Ця проблема часто залишається непоміченою роками, доки корозія не зайде надто далеко.

Щоб продовжити життя кузову, важливо регулярно оглядати потенційно небезпечні зони та не допускати скупчення вологи та бруду. Своєчасне виявлення та усунення вогнищ корозії допоможе уникнути дорогого ремонту у майбутньому. Адже попереджений – значить озброєний у боротьбі з головним ворогом залізного кузова.

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