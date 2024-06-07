В Черновцах будет снежить полгода, а разметку нанесут в 10 слоев: в области объявили тендер на обслуживание дорог на заоблачную сумму

Такие цифры в тендере вызывают вопросы касательно обоснованности и эффективности использования бюджетных средств

На фоне удорожания тарифов, отсутствия электроэнергии и повышения акцизов на топливо некоторые тендерные закупки шокируют и даже выглядят как издевательство. Так, для самой маленькой области в Украине предложили потратить на содержание и ремонт дорог более полумиллиарда гривен. Дальше в цифрах.

Служба автомобильных дорог в Черновицкой области объявила тендер на ремонт дорог на чуть более 664 млн грн. Название его согласно документации звучит как "Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Черновицкой области (обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение дорожного покрытия, аварийно-восстановительные работы, зимнее содержание при осложненных погодных условиях)".

Здесь сразу стоит заметить, что Черновицкая область – самая маленькая в Украине, ее площадь – немного превышает 8 тыс. квадратных километров. То есть, путем простых математических расчетов становится очевидным, что на один километр площади (не дорог) будет приходиться почти 82 тыс. грн.

Тендерная документация

Из открытых данных можно увидеть, что общая протяженность автомобильных дорог в Черновицкой области – 1581.1 км. Однако в первой же технической спецификации только на уборку снега и обработку покрытия заложены расчеты на 100 000 км прохода. То есть по каждому километру дороги в области снегоочистительная техника должна проехать 63 раза.

Не менее интересна заявка и на нанесение дорожной разметки. Если суммарно сосчитать весь километраж, то дороги в Черновицкой области должны быть промаркированы лучше всего в Украине. Но и здесь оказывается интересное: по ПДД Украины, разметка 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос. В тендер заложена маркировка 36 км такой дороги. Единственное, что приходит в голову – это отрезок трассы М-19 от Румынской границы до г. Черновцы.

В ремонт дорожного покрытия заложены такие цифры, что создается впечатление, будто в области дороги отсутствуют вообще, или же до конца года они станут лучшими в стране. Таким образом, объемы ремонта дорог, объявленные в тендере, кажутся нереалистичными и требуют тщательного анализа и обоснования.

Ранее "Телеграф" писал, что Укрэнерго объявило тендер на закупку кондиционеров. Стоимость его достигла более полумиллиона гривен.