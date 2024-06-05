"Они нас троллят": Укрэнерго объявило тендер на закупку кондиционеров, в сети смеются

В "Укрэнерго" пока никак не прокомментировали свою закупку

НЭК "Укрэнерго", которая регулирует графики отключения света в Украине, объявила тендер от 3 июня на закупку кондиционеров "для нужд аппарата управления". Всего планируют потратить 629 тысяч гривен на четыре кондиционера.

Подробности размещен в системе госзакупок Prozorro. Примечательно, что в соцсетях компании неоднократно напоминали о том, что именно кондиционеры потребляют больше всего электроэнергии и призывали ими не пользоваться.

Тендер продлится с 3 по 11 июня. Согласно ему, компания планирует купить четыре комплекта систем кондиционирования. В стоимость уже заложена их установка:

Кондиционер сплит-система инверторный 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A

Кондиционер сплит-система инверторный 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E

2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

В одном из недавних сообщений компании в соцсети сказано, что графики отключений света в летние месяцы будут жестче, чем весной или зимой. Все дело в том, что украинцы будут чаще пользоваться кондиционерами на фоне повышенной температуры воздуха.

"Сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы. Поэтому в жаркие месяцы графики отключений могут быть жестче", – говорится в одном из сообщений в официальном Telegram "Укрэнерго".

В сети некоторые с юмором, а некоторые с негодованием отреагировали на такую новость. СЕО компании YASNO Сергей Коваленко отметил, что пока украинцы смеются, то кондиционеры дают в систему "350 МВт" в день. Больше всего украинцев поразила абсурдность ситуации, ведь буквально за несколько часов до того, как стало известно о тендере, в "Укрэнерго" попросили население отказаться от использования кондиционеров. Реакции самой компании на момент выхода публикации нет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что света может не быть по 10 часов. Эксперт объяснил причину и назвал, в каком случае этого удастся избежать.