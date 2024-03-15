Чемпион "Формулы-1" выставил на продажу безумную коллекцию спорткаров на 13 млн евро

В перечне 12 экземпляров, 11 из которых – болиды.

Чемпион "Формулы-1" Джоди Шектер выставил на продажу коллекцию уникальных автомобильных экземпляров. Всего на продажу выставлено 12 спорткаров, 11 из которых являются болидами "Формулы-1" и других гоночных серий.

О продаже говорится на сайте аукционного дома RM Sotheby’s. На большинстве этих спорткаров Шектер в 60-х и 70-х годах выступал в соревнованиях. Общая стоимость коллекции составляет около 13 миллионов евро.

Что входит в коллекцию спорткаров

Самым ценным для Джоди Шектера и самым дорогим является болид Ferrari 312 T4, который оценивается в 6,5 миллиона евро. Именно на нем южноафриканец выиграл три Гран-при в сезоне 1979, что позволило ему стать чемпионом.

Около 2,25 млн евро стоит McLaren M23 в 1973 году, а ранее McLaren M19A 1971 года, на котором Шектер дебютировал в "Формуле-1", может быть продан за миллион евро. 650 тысяч евро планируют получить за Wolf WR1 в 1977 году, на котором Джоди Шектер завоевал серебро в чемпионате "Формулы-1". Столько стоит и уникальный шестиколесный болид Tyrell P34.

Кроме того, продаются болиды "Формулы-2" McLaren M21 и Rondel Motul M1, а также Trojan T101, который помог Джоди Шектеру выиграть чемпионат "Формула-5000". А на Merlyn Mk11 гонщик не только соревновался в Формуле-3, но и приобщился к его изготовлению.

Единственным не болидом является редкая спортивная Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года, выступавшая в ралли и горной гонке. Ее оценили в 650 тысяч евро. Вашему вниманию некоторые из этих спорткаров, которые были выставлены на продажу.

Ferrari 312 T4

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на аукцион выставили заржавевший кабриолет Ferrari. Его оценили более чем в миллион долларов.