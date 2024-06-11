Життя в Монако обходиться надто дорого? Багатій-втікач з України продав свій Бетмобіль мільйонеру з Єгипту (фото)

Належав цей спорткар українському бізнесмену, який розбагатів на авіаперевезеннях

У Монако засвітився унікальний автомобіль з київськими номерами. Це дивовижний спорткар, який називають "Бетмобілем". І дійсно, він максимально схожий на той, який використовує герой мультфільму для боротьби зі злочинністю.

Їздить на ньому єгипетський мільйонер Мохамед Хамді. Цей багатий чоловік любить похизуватися своїми автомобілями, проїжджаючи набережною Круазет чи Монако. Своїх вподобань до дуже дорогих авто він не приховує, і показує дорогі тачки на власній сторінці у соцмережах.

Публіка була у шаленому захваті від авто. Його фотографували та знімали на відео.

Що відомо про "Бетмобіль" та його власника

Та цікавим є не власник авто. Річ у тім, що автомобіль не просто так має київські номерні знаки. Насправді він був власністю одіозного київського бізнесмена Дениса Дев’ятова. Він був у переліку під назвою "Батальон Монако" — символічної назви українських політиків, бізнесменів та відомих людей, які виїхали з України (часто у незаконний спосіб) після початку Великої війни, розпочатої Росією.

Не відомо, чи чоловік з берегів Монако зараз підтримує свій сбізнес в Україні, адже його компанія ТОВ "Дісев" не перебуває у процесі припинення, згідно з сервісом Youcontrol. Проте вона має анульоване свідоцтво ПДВ, адже не подавала декларацій протягом року. Тому, ймовірно, бізнесу в Україні Дев’ятов уже не має, принаймні офіційно. Займалась ТОВ "Дісев" пасажирським авіаційним транспортом та продажем авто.

Можна припустити, що в багатія почали закінчуватись гроші (адже життя в Монако дороге), тому він змушений був продати авто. Втім, історія цього транспортного засобу дуже цікава.

Як пише французьке видання Watson.ch, автомобіль Дениса Дев’ятова побудований на базі Chevrolet Caprice 1990 року, під капотом встановлено двигун BMW V12. Це підтверджує і база номерів авто — транспортний засіб з номерним знаком АІ9908КА — це Chevrolet Caprice 1990 року випуску, з 5,0-літровим двигуном. Переробила машину в "Бетмобіль" українська компанія Nanoprotec у 2019 році. Він сертифікований в Українському автомобільному сервісі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві біля пабу помітили рідкісний Maserati. Він зареєстрований на "Червоний Хрест".