Машины "плавают" по затопленным улицам: в Днепре ливень наделал беды, подробности (видео)

Движение транспорта временно усложнено

В субботу, 8 июня, в Днепре после сильного ливня затопило целые улицы. На видео, которые распространяются по сети, видно, как автомобили "плывут" по дорогам, пытаясь выехать из затопленных частей улиц.

Об этом сообщают местные телегрмм-каналы, распространяющие медиа-материалы последствий непогоды. Дождь, как отмечают местные жители, длился не более часа, но был такой силы, что вода затапливала дороги и съезды с мостов.

На съезде с Нового (Центрального) моста образовалось целое озеро, в котором застревают автомобили. А водители пытаются их сдвинуть с места.

В результате непогоды также возможны задержки общественного транспорта на маршрутах, или изменение маршрутов, ведь некоторые отрезки дороги сейчас невозможно проехать. В частности, приостановлено движение троллейбусов возле "Мост Сити".

А также по проспекту Яворницкого улица Воскресенская в направлении площади Вокзальной по технической неисправности приостановлено движение №1 маршрута трамвая.

Местные телеграм-каналы публикуют видео непогоды, на которых виден сильный ливень, а также слышен гром. Перед этим, как говорят местные, наблюдался шквальный ветер немалой силы, но сообщений о поваленных деревьях или сломанных ветвях не поступало.

Ранее "Телеграф" писал, что на Тернополь в ночь на 8 июня обрушилась непогода. Во время грозы, которая бушевала и утром, молния ударила в многоэтажный дом, из-за чего у жителей сгорели бытовые приборы. К счастью, люди не пострадали.