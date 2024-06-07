После потопов Россию накрыло еще и торнадо: пострадали несколько городов (фото, видео)

Смерч сорвал крыши с домов, вырвал столбы и напугал людей

На России продолжает бушевать непогода, которая наделала беды не только ливнями, градом и потопами. Ведь в Тюмени и Нижнем Тагиле было настоящее торнадо.

Об этом пишут местные медиа. В Тюменской области смерч сорвал крыши с домов, вырвал столбы и напугал людей.

Такая же беда постигла россиян и 6 июня в Нижних Сергах и Нижнем Тагиле. На видео можно увидеть торнадо, которое, по словам местных, кроме пыли ничего не поглотило.

В Тюменском регионе был сильный ливень с градом, штормовой ветер и ураган, превратившийся в смерч.

"В Бердюжем очевидцы успели снять на видео настоящее торнадо. Смерч прошел по улицам села, вырывая знаки, столбы и незакрепленные конструкции", — говорится в сообщении.

На пути этого торнадо могла быть местная электростанция, но она не пострадала. Отмечается, что образованию смерча способствовало очень низкое давление.

По словам местных жителей, последний раз такое торнадо в городе было 10 лет назад. Тогда оно повредило линию электропередачи, изуродовало теплицы и крыши домов.

Ранее "Телеграф" писал, что на Россию обрушились штормы и ливни с градами, много пострадавших.