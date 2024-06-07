В Чернигове за 800 миллионов будут возводить уникальный мост через Десну: в чем его особенность (карта)

Россияне уничтожили его во время своего наступления в 2022 году

На подъезде к Чернигову построят новый мост. Его строительство планируется на месте уничтоженного россиянами в 2022 году моста через реку Десна, на южном подъезде к Чернигову. Новое сооружение будет соединять Киев и Чернигов.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черниговской области объявила тендер на "Строительство моста через р. Десна на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (на г. Гомель). Южный подъезд к г. Чернигову, км 11+414, Черниговская область. Новый мост заменит старый, который российские оккупанты взорвали во время своего наступления на Чернигов в 2022 году.

Особенности моста

Чем особен будущий мост? Во-первых, у него будет самое длинное в Украине сплошное монолитное пролетное строение из постнапряженного бетона. Специалисты объясняют, что такая конструкция учитывает современные нормы нагрузки, делая сооружение чрезвычайно прочным и устойчивым к трещинообразованию. Во-вторых, общая протяженность моста составит 628 метров, что сделает его самым длинным мостом через Десну.

Помимо чисто технических преимуществ, новый мост также улучшит комфорт передвижения. Он будет иметь 4 полосы для движения транспорта, транспортные развязки, тротуарную и пешеходную зоны, велодорожки и проезды для маломобильных групп населения. Всё это значительно облегчит жизнь как водителям, так и пешеходам.

Ранее "Телеграф" писал, что строительство "моста-волны" в Киеве уничтожило уникальную природу. В связи с этим экологи бьют тревогу.