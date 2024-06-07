На один из городов РФ обрушился гнев Перуна: улицы превратились в реки, а с потолков хлынули водопады (видео)

О пострадавших не сообщается

В ночь на пятницу, 7 июня, на российский Саратов обрушилась буря и сильнейший ливень. Улицы города превратились в реки по пояс, а в некоторых квартирах вода лилась прямо с потолка.

Как пишут российские паблики, в результате непогоды затоплены улицы и повалены деревья. Кроме того, несколько жилых многоэтажек остались без электричества. Информации о пострадавших в данный момент нет.

По словам местных жителей, после проливных дождей пешеходы в некоторых местах вынуждены ходить по улицам по пояс в воде, некоторых сносит бурными потоками прямо на проезжую часть.

На улице Марины Расковой молния попала в провода, отрезав от электричества несколько домов. Также, по словам очевидцев, разряд ударил прямо в троллейбус рядом с местным вокзалом.

В Саратовской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 7 июня ветер может достигать порывов до 15–18 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под Волгоградом в России нашествие саранчи. Насекомые буквально оккупировали улицы и дороги.