На Закарпатье бурный паводок затопил дорогу национального значения: подтоплено 50 домохозяйств (фото)

Беда людям

Ненастье накрыло Закарпатье. Уже несколько дней область страдает от сильных ливней и проливных дождей.

В понедельник, 10 июня, здесь подтопило трассу национального значения Львов-Самбор-Ужгород. Селевый поток взошел на дорогу и домохозяйства в семи селах района. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Причиной столь сильного подтопления называют не только сильные осадки, но и загроможденность систем водоотведения и сточных канав в Ужгородском районе. Из-за этого затоплены села Костинская Розтока, Кострина, Большой Березный, Жорнава, Малый Березный, Соль и Забридь.

Спасатели оперативно прибыли на место чрезвычайного происшествия и откачали около 1000 кубометров воды. Сегодня, 11 июня, подтопление есть в 10 дворах в селе Малый Березный и 2 дворах в Большом Березном. Ликвидация продолжается.

Кроме того, из-за того, что почва переувлажнена, на автодороге Н-13 взошел селевой поток. Это путь национального значения, соединяющий Львов с Самбором и Ужгородом. Спасатели работали всю ночь, поэтому проезд обеспечен, однако пока только 1 полосой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре по затопленным улицам плавают автомобили. Непогода наделала беды в городе и области.