Положение "N": не ставьте АКПП на "нейтралку" в этих случаях, если хотите убить коробку

Когда и как следует включать "нейтралку" в коробке-автомат

Многие водители, особенно те, кто пересел с механической коробки передач на автомат, зачастую игнорируют или неправильно используют нейтральную передачу в автомобилях с "автоматом". Большинство пользуется ей так же, как на машинах с "механико", не учитывая принципиальные различия в устройстве и работе этих трансмиссий.

Современные автомобили с автоматической коробкой передач оснащены нейтральной передачей, которая позволяет отключить трансмиссию от двигателя. Правильное использование этого режима не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы трансмиссии.

Когда включать "нейтралку"

Нейтральная передача идеально подходит для ситуаций, когда автомобиль стоит на месте в течение длительного времени. Например, на светофорах, железнодорожных переездах или в пробках. Переводя рычаг селектора в положение "N", вы снижаете нагрузку на трансмиссию и экономите горючее. Также нейтральную передачу рекомендуется включать при буксировке автомобиля на небольшие расстояния. Это позволяет избежать повреждения трансмиссии.

В экстренных ситуациях, когда автомобиль начинает непреднамеренно ускоряться, переключение на нейтраль поможет безопасно сбросить скорость и остановиться.

Когда не стоит включать "нейтралку"

Категорически не рекомендуется использовать нейтральную передачу во время движения, за исключением вышеупомянутых экстренных случаев. Это может привести к серьезным повреждениям трансмиссии и потере контроля над автомобилем. Также следует избегать включения нейтрали при трогании с места или переключении передач. Это чревато повреждением коробки.

Как правильно использовать нейтральную передачу:

Полностью остановите автомобиль, нажав на педаль тормоза. Переведите рычаг селектора АКПП в положение "N". Для начала движения переведите рычаг в положение "D" (Drive) или "R" (Reverse), снимите ногу с педали тормоза и плавно нажмите на педаль акселератора.

Нужно помнить, что на склонах и уклонах нейтральная передача недопустима, так как автомобиль может самопроизвольно скатиться. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете безопасно использовать "нейтралку" и продлить срок службы трансмиссии вашего авто.

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