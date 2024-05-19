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Назван самый надежный вид коробки автомат: имеет ресурс как "механика"

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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АКПП
АКПП. Фото freepik.com

Не все "автоматы" одинаково надежны

Уже давно сложился стереотип, что автоматическая коробка передач – это ненадежный и дорогой в ремонте агрегат. Однако не все столь однозначно.

Есть и такие типы АКПП, которые по ресурсу не уступают "механике", а некие и превосходят ее. "Телеграф" решил рассказать обо всех видах автоматических коробок передач, их преимуществах, недостатках, а также каким ресурсом они владеют.

Виды коробок передач "автомат", их преимущества и недостатки

Гидротрансформаторная АКПП

  • Ресурс: до 350000 км.
  • Достоинства: плавная смена передач, удобное управление, простота конструкции.
  • Недостатки: относительно низкая динамика, немного более высокий расход топлива по сравнению с другими типами АКПП.

Вариатор

  • Ресурс: до 200000 км.
  • Достоинства: плавная смена передач, экономия топлива, комфортная езда.
  • Недостатки: высокая стоимость обслуживания и ремонта, чувствительность к нагрузкам, не подходит динамической езде.

Роботизированная коробка передач (РКПП)

  • Есть 2 вида: с одним и двумя сцеплениями.
  • Ресурс: 100 000 км (с одним сцеплением), 250 000 км (с двумя сцеплениями).
  • Преимущества: экономия топлива, динамичная езда, доступная цена.
  • Недостатки: рывки при переключении передач, дискомфорт при езде в пробках, сложность строения.

Итак, наиболее надежным типом АКПП является гидротрансформаторная. Ее простота конструкции, плавная работа и сравнительно невысокая стоимость обслуживания делают ее оптимальным выбором для большинства водителей.

Вариатор также может быть надежным, но требует более тщательного ухода и не подходит для агрессивной езды. РКПП – это компромиссное решение, сочетающее в себе некоторые преимущества "механики" и "автомата", но и определенные недостатки.

Важно отметить, что ресурс любой АКПП может значительно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, своевременности обслуживания и качества смазки. Следуя рекомендациям производителя и бережно относясь к своему автомобилю, вы сможете значительно продлить срок службы любой автоматической коробки передач.

Ранее "Телеграф" писал, какая 30-секундная привычка убивает машину на "автомате". Об этом не знают даже опытные водители, и все время допускают ошибки.

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