Назван самый надежный вид коробки автомат: имеет ресурс как "механика"

Не все "автоматы" одинаково надежны

Уже давно сложился стереотип, что автоматическая коробка передач – это ненадежный и дорогой в ремонте агрегат. Однако не все столь однозначно.

Есть и такие типы АКПП, которые по ресурсу не уступают "механике", а некие и превосходят ее. "Телеграф" решил рассказать обо всех видах автоматических коробок передач, их преимуществах, недостатках, а также каким ресурсом они владеют.

Виды коробок передач "автомат", их преимущества и недостатки

Гидротрансформаторная АКПП

Ресурс: до 350000 км.

до 350000 км. Достоинства: плавная смена передач, удобное управление, простота конструкции.

плавная смена передач, удобное управление, простота конструкции. Недостатки: относительно низкая динамика, немного более высокий расход топлива по сравнению с другими типами АКПП.

Вариатор

Ресурс: до 200000 км.

до 200000 км. Достоинства: плавная смена передач, экономия топлива, комфортная езда.

плавная смена передач, экономия топлива, комфортная езда. Недостатки: высокая стоимость обслуживания и ремонта, чувствительность к нагрузкам, не подходит динамической езде.

Роботизированная коробка передач (РКПП)

Есть 2 вида: с одним и двумя сцеплениями.

с одним и двумя сцеплениями. Ресурс: 100 000 км (с одним сцеплением), 250 000 км (с двумя сцеплениями).

100 000 км (с одним сцеплением), 250 000 км (с двумя сцеплениями). Преимущества: экономия топлива, динамичная езда, доступная цена.

экономия топлива, динамичная езда, доступная цена. Недостатки: рывки при переключении передач, дискомфорт при езде в пробках, сложность строения.

Итак, наиболее надежным типом АКПП является гидротрансформаторная. Ее простота конструкции, плавная работа и сравнительно невысокая стоимость обслуживания делают ее оптимальным выбором для большинства водителей.

Вариатор также может быть надежным, но требует более тщательного ухода и не подходит для агрессивной езды. РКПП – это компромиссное решение, сочетающее в себе некоторые преимущества "механики" и "автомата", но и определенные недостатки.

Важно отметить, что ресурс любой АКПП может значительно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, своевременности обслуживания и качества смазки. Следуя рекомендациям производителя и бережно относясь к своему автомобилю, вы сможете значительно продлить срок службы любой автоматической коробки передач.

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