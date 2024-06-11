Недешевые, но проблемные: топ-5 авто, в которых коробка передач часто выходит из строя

Владельцам этих автомобилей следует быть осторожными и регулярно проводить техническое обслуживание

Несмотря на постоянный прогресс в автомобильной отрасли, некоторые модели до сих пор страдают от недостатков трансмиссии. Владельцы далеко не самых дешевых автомобилей жалуются на вибрации, шум, задержки при переключении передач и необходимость дорогостоящего ремонта или замены.

Коробка передач является критически важным компонентом любого автомобиля и ее отказ может привести к значительным неудобствам и затратам. Вот пять популярных автомобилей, владельцы которых чаще всего сталкиваются с проблемами коробки.

Nissan Murano

Модели с бесступенчатой трансмиссией CVT, выпускавшиеся в период с 2009 по 2014 год, были наиболее проблемными. Они часто нуждались в дорогостоящем ремонте или замене коробки передач из-за утечки трансмиссионной жидкости и преждевременного износа деталей.

BMW серии 7

Некоторые модели BMW 7 серии с 2002 по 2008 год имели проблемы с гидротрансформатором, что приводило к плохому переключению передач и необходимости дорогостоящего ремонта. А ремонт BMW может разорить любого.

Honda Civic

Модели до 2005 году выпуска с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач были проблемными. Эта КПП была склонна к протеканию трансмиссионной жидкости и преждевременному износу фрикционных элементов, что приводило к поломкам.

Volkswagen Jetta

Автоматы DSG в Volkswagen Jetta, выпускавшиеся с 2005 по 2010 год, были подвержены преждевременному износу из-за недостаточной смазки и перегрева. Это часто требовало замены всей коробки.

Nissan Altima

Эта модель до 2018 году выпуска с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. Ее коробка передач также болела протеканием трансмиссионной жидкости, что могло привести к полному выходу из строя.

Как видим, проблемы с коробками могут случаться и в премиальных, а не только бюджетных автомобилях. Регулярное техническое обслуживание и своевременное реагирование на любые признаки неисправности являются ключевыми для предотвращения серьезных поломок.

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