Недешевые, но проблемные: топ-5 авто, в которых коробка передач часто выходит из строя
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Владельцам этих автомобилей следует быть осторожными и регулярно проводить техническое обслуживание
Несмотря на постоянный прогресс в автомобильной отрасли, некоторые модели до сих пор страдают от недостатков трансмиссии. Владельцы далеко не самых дешевых автомобилей жалуются на вибрации, шум, задержки при переключении передач и необходимость дорогостоящего ремонта или замены.
Коробка передач является критически важным компонентом любого автомобиля и ее отказ может привести к значительным неудобствам и затратам. Вот пять популярных автомобилей, владельцы которых чаще всего сталкиваются с проблемами коробки.
Nissan Murano
Модели с бесступенчатой трансмиссией CVT, выпускавшиеся в период с 2009 по 2014 год, были наиболее проблемными. Они часто нуждались в дорогостоящем ремонте или замене коробки передач из-за утечки трансмиссионной жидкости и преждевременного износа деталей.
BMW серии 7
Некоторые модели BMW 7 серии с 2002 по 2008 год имели проблемы с гидротрансформатором, что приводило к плохому переключению передач и необходимости дорогостоящего ремонта. А ремонт BMW может разорить любого.
Honda Civic
Модели до 2005 году выпуска с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач были проблемными. Эта КПП была склонна к протеканию трансмиссионной жидкости и преждевременному износу фрикционных элементов, что приводило к поломкам.
Volkswagen Jetta
Автоматы DSG в Volkswagen Jetta, выпускавшиеся с 2005 по 2010 год, были подвержены преждевременному износу из-за недостаточной смазки и перегрева. Это часто требовало замены всей коробки.
Nissan Altima
Эта модель до 2018 году выпуска с бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT. Ее коробка передач также болела протеканием трансмиссионной жидкости, что могло привести к полному выходу из строя.
Как видим, проблемы с коробками могут случаться и в премиальных, а не только бюджетных автомобилях. Регулярное техническое обслуживание и своевременное реагирование на любые признаки неисправности являются ключевыми для предотвращения серьезных поломок.
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