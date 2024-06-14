Tesla взвинчивает цены в Европе на самую дешевую модель: всему виной китайские электрокары

Американский производитель объявил о грядущем подорожании уже через несколько недель

Tesla Inc. объявила о планах повысить цены на свой электромобиль Model 3 в Европейском Союзе с 1 июля 2024 года. Причиной этого станут дополнительные импортные пошлины, которые ЕС намерен ввести на электромобили, произведенные в Китае и продаваемые на территории блока.

В сообщении, опубликованном на сайте Tesla для стран ЕС, включая Германию, Францию, Ирландию, Бельгию и Венгрию, компания заявила:"Мы ожидаем от нас требования повысить цены на автомобили Model 3 с 1 июля 2024 года. Это связано с дополнительными импортными пошлинами, которые, вероятно, будут наложены на электромобили, производимые в Китае и продаваемые в ЕС", говорит Wall Street Journal.

Масштабы повышения цен Tesla пока не уточнила. В 2023 году компания поставила 947 000 автомобилей со своего завода в Шанхае, из которых 600 000 были проданы на китайском рынке, а остальные экспортированы.

Новые тарифы ЕС на китайские электромобили

Решение Tesla последовало за объявлением Европейской комиссии о планах ввести новые тарифы на китайские электромобили. Это произошло после расследования, которое предварительно установило, что государственные субсидии в Китае несправедливо наносят ущерб производителям ЕС.

Европейская комиссия пришла к выводу, что субсидии, предоставляемые китайским производителям электромобилей, создают для них несправедливое ценовое преимущество на рынке ЕС. Это ставит европейских производителей в невыгодное положение и может нанести ущерб их конкурентоспособности. Чтобы защитить внутренний рынок и обеспечить равные условия для всех участников, ЕС решил ввести импортные пошлины на китайские электромобили. Это должно компенсировать ценовое преимущество, полученное за счет государственных субсидий в Китае.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЕС вводит пошлины до 48% на "электрички" из Китая. В ответ Пекин уже угрожает возмездными мерами в сельском хозяйстве, авиации и автопроме.