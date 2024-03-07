Обновленная Tesla Model 3 может получить гораздо больше мощности: что известно

Если все сбудется, то электрокар будет иметь мощность почти как спортивные авто.

Электромобиль Tesla Model 3, второй по популярности на мировом рынке, получил значимые косметические и механические обновления в августе. Среди этих обновлений — более сдержанный дизайн, улучшение аэродинамики и новые функции.

Появились слухи, что в Илона Маска есть также вариант Model 3 Performance с уникальными улучшениями, в частности новым задним двигателем мощностью 412 л.с. Об этом пишет Insideevs.

Какова будет новая Model 3 Performance

Энтузиасты рассчитали, что общая мощность Model 3 Performance может достигнуть 618 л.с., то есть на 113 л.с. больше по сравнению с предыдущей моделью.

Утечка документа от южнокорейского Министерства охраны окружающей среды, распространившаяся в соцсети Х, также указывает на то, что новый задний двигатель будет достигать максимальной мощности при более высоких скоростях.

Несмотря на значительный прирост мощности, точные цифры мощности официально не подтверждены. Характеристики Model 3 Performancе, такие, как масса на уровне 1857 кг, емкость батареи в 82 киловатт-часа и ожидаемый запас хода около 430 км, должны остаться неизменными.

Официальные детали этих обновлений должны появиться в ближайшее время. Завтра в 17.00 по восточному времени (00.00 по Киеву) главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и вице-президент по разработке транспортных средств Ларс Морави проведут прямой чат, посвященный новой Model 3. В это время также должны представить новый Rivian R21.

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