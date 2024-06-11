Hyundai выпустит свой самый маленький электрокар: Inster будет запас хода 355 км (фото)

Субкомпактный внедорожник будет стоить около 20 тысяч евро

Корейский автопроизводитель Hyundai решил раздражать публику подробностями о своем новом электрокаре. В частности, он опубликовал первые изображения машины и даже поведал некоторые технические характеристики о нем.

Согласно первым подробностям, автомобиль будет принадлежать к сегменту А, то есть субкомпактным машинам. Это будет небольшой внедорожник с запасом хода в 355 км, пишет Carscoops.

Что известно о модели Inster

И, хотя премьера авто еще не состоялась (новинку покажут в конце июня на Пусанском международном автосалоне), фотографии действительно раскрывают очень интересные характеристики модели. Первое, что бросается в глаза, так это то, что она очень похожа на модель Casper в Южной Корее. И, хотя Inster будет продаваться в Европе, автомобиль может выйти на местный рынок под названием Casper Electric.

Как сообщает автопроизводитель, новый электромобиль установит новые стандарты безопасности, технологий и пробега, как для авто этого класса. То есть Inster будет крепким, но небольшим внедорожником с классическим дизайном. Об интерьере данных также нет, но, заглянув в салон, мы можем увидеть дисплей приборной панели вместо классической приборной панели. Информационно-развлекательный дисплей станет немного больше, чем у классической модели.

Ожидается, что корейский электромобиль станет прямым конкурентом для нового Citroën e-C3, Renault 5 E-Tech Electric и Fiat 500 Electric. Обойдется он около 20 тысяч евро. Такой ценник будет привлекательным и будет представлять серьезную угрозу для соперников на рынке.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит зарядка популярных моделей электрокаров с 1 июня и выгодно ли ими ездить. Из-за повышения тарифов на свет многие владельцы "зеленых" авто опасаются, что их транспортное средство станет слишком дорогим.