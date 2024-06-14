Tesla перевертає з ніг на голову ціни в Європі на найдешевшу модель: усьому виною китайські електрокари

Американський виробник оголосив про майбутнє подорожчання вже за кілька тижнів

Tesla Inc. оголосила про плани підвищити ціни на свій електромобіль Model 3 у Європейському Союзі з 1 липня 2024 року. Причиною цього стануть додаткові імпортні мита, які ЄС має намір ввести на електромобілі, вироблені в Китаї і продаються на території блоку.

У повідомленні, опублікованому на сайті Tesla для країн ЄС, включаючи Німеччину, Францію, Ірландію, Бельгію та Угорщину, компанія заявила: "Ми очікуємо від нас вимоги підвищити ціни на автомобілі Model 3 з 1 липня 2024 року. Це пов’язано з додатковими імпортними митами, які, ймовірно, будуть накладені на електромобілі, які виробляються в Китаї та продаються в ЄС", - каже Wall Street Journal.

Масштаби підвищення цін Tesla наразі не уточнила. У 2023 році компанія поставила 947 000 автомобілів зі свого заводу в Шанхаї, з яких 600 000 було продано на китайському ринку, а решту експортовано.

Нові тарифи ЄС на китайські електромобілі

Рішення Tesla стало наслідком оголошенням Європейської комісії щодо планів запровадити нові тарифи на китайські електромобілі. Це сталося після розслідування, яке попередньо встановило, що державні субсидії у Китаї несправедливо завдають збитків виробникам ЄС.

Європейська комісія дійшла висновку, що субсидії, які надає китайським виробникам електромобілів, створюють для них несправедливу цінову перевагу на ринку ЄС. Це ставить європейських виробників у невигідне становище і може завдати шкоди їх конкурентоспроможності. Щоб захистити внутрішній ринок та забезпечити рівні умови для всіх учасників, ЄС вирішив запровадити імпортне мито на китайські електромобілі. Це має компенсувати цінову перевагу, отриману коштом державних субсидій у Китаї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЄС запроваджує мита до 48% на "електрички" з Китаю. У відповідь Пекін вже загрожує відплатними заходами у сільському господарстві, авіації та автопромі.