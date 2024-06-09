ЕС планирует "завинтить гайки" импорту китайских электрокаров: автопроизводитель Volvo уже отреагировал

Тарифы еще не ввели

Компания Volvo Car AB начала переносить производство китайских электромобилей в Бельгию, поскольку Европейский Союз готовится ввести пошлину на китайские электрические автомобили. Напомним, ранее ЕС принял подобное решение относительно российского зерна.

Помимо переноса производства моделей Volvo EX30 и EX90, автопроизводитель также планирует перенести сборку некоторых моделей, предназначенных для Великобритании. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Ожидается, что ЕС уже на следующей неделе сообщит производителям электромобилей в Китае, будет ли он вводить временные тарифы с 4 июля, которые повысят импортную пошлину выше текущего уровня в 10%. В ответ на это Китай на прошлой неделе обвинил ЕС в работе над "подавлением" китайских" компаний и заявил, что будет принимать меры по защите своих интересов", — пишет издание.

Вместе с тем, как сообщило сегодня агентство Xinhua, обвинения Китая в недобросовестной конкуренции абсолютно безосновательны. Об этом китайское издание написало ссылаясь на слова министра торговли Китая Ван Вэньтао.

"Надеемся, что ЕС откажется от торгового протекционизма и вернется на путь диалога и сотрудничества", — сказал Вэньтао, пишет "Xinhua".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Европейский Союз и Европейский парламент 8 апреля предварительно согласовали ужесточение ограничений на импорт некоторых видов агропродукции украинского производства. Речь идет о сахаре, кукурузе и особенно о мясе птицы – последний пункт вызывает усиленную истерику у европейских фермеров.