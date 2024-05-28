Электрокары пока не захватывают мир? Toyota создает инновационный двигатель внутреннего сгорания

Мир автомобильной индустрии проявляет интерес к новому поколению ДВС от японских автопроизводителей

В мире, где электромобили приобретают все большую популярность, Toyota решает выбрать собственный путь к достижению углеродной нейтральности. Японский автопроизводитель продемонстрировал свою преданность "многодорожному" подходу, представив ДВС нового поколения, которые могут использоваться в разных типах автомобилей.

Во вторник Toyota анонсировала выход следующего поколения ДВС, которые поразят как своей мощностью, так и эффективностью. Эти новые двигатели будут устанавливаться как в гибридных автомобилях, так и в транспортных средствах, работающих на синтетическом топливе, биотопливо и жидком водороде.

Усилия Toyota, Subaru и Mazda Motor, поскольку Toyota владеет 20% акций Subaru и 5% акций Mazda, направлены не только на улучшение характеристик ДВС, но и оптимизацию их интеграции с электрическими приводами. Это означает, что автомобили с новыми ДВС станут еще более эффективными и экологически чистыми.

Новые двигатели будут более мощными, но и компактными, что откроет путь для улучшения дизайна и аэродинамики автомобилей. В частности, новый 1,5-литровый двигатель будет на 10% меньше в размерах и весе по сравнению со старыми моделями. Также новый 2,0-литровый турбодвигатель будет иметь аналогичные преимущества по сравнению со старыми 2,4-литровыми турбодвигателями.

Toyota продолжает вести инновационный поиск, не останавливаясь перед тенденциями рынка, что позволяет ей оставаться в лидерах автомобильной индустрии, предлагая потребителям передовые технологии и экологически чистые решения.

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