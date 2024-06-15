Стоит ли покупать подержанный китайский электрокар: все "за" и "против"

Есть как преимущества, так и недостатки таких электрокаров.

Электрокары из Поднебесной уверенно завоевывают украинский рынок. И если еще несколько лет назад покупка нового китайского авто вызывала много сомнений, то сегодня на дорогах все чаще можно увидеть BYD, Nio или Xpeng. Логично, что с течением времени эти машины начнут появляться и на вторичном рынке. Следует ли рассматривать подержанный китайский электромобиль как вариант для покупки? Разберемся во всех "за" и "против".

Прежде всего стоит отметить: качество китайских авто за последние 5-7 лет совершило колоссальный скачок вперед. Так что если вы нацелились на электрокар из Поднебесной, выбирайте среди моделей, вышедших не раньше этого срока. Иначе рискуете получить "кота в мешке" — с ненадежной электроникой и низким качеством сборки.

Эксперты советуют присматриваться к машинам, которым не больше 2-3 лет. В таком случае высока вероятность того, что автомобиль еще находится на гарантии. А это большое преимущество, учитывая, что китайские производители обычно предлагают длительный гарантийный срок — до 8 лет на батарею. Впрочем, перед покупкой следует уточнить, распространяется ли гарантия дальнейших владельцев.

Среди типичных "болячек" китайских электрокаров специалисты отмечают сбои в работе электроники. Однако не спешите пугаться – часто такие проблемы решаются обычным обновлением программного обеспечения. Поэтому перед покупкой стоит поинтересоваться, установлены ли все апдейты предыдущим владельцем.

А вот распространенное мнение о ненадежности китайских автомобилей постепенно уходит в прошлое. Как отмечают механики, современные электромобили из Поднебесной ломаются, ржавеют и нуждаются в обслуживании примерно так же, как и авто из других стран. Так что решающим фактором при выборе часто становится именно цена – китайские марки обычно предлагают больше "фишек" за меньшие деньги.

Конечно, как и в случае с любым подержанным автомобилем, перед покупкой следует тщательно проверить историю конкретного экземпляра. Не попадал ли он в серьезные ДТП? Как часто проходил техническое обслуживание? В каком состоянии основные узлы и батарея?

Так что, с одной стороны, определенные риски есть — все же речь идет об новых брендах с не слишком длительной историей. С другой — прогресс китайского автопрома в последние годы действительно впечатляет. Так что если вы нашли привлекательный вариант за адекватные деньги — почему бы не рискнуть? Вполне возможно, что именно ваш электромобиль из Поднебесной развеет остатки стереотипов о ненадежности китайских автомобилей.

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